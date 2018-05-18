Константин Жуковский: С нами бороться - что небо красить 1 18.05.2018, 10:49

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Власти испугались независимого журналиста из Гомеля.

Гомельский журналист Константин Жуковский рассказал«Радыё Свабода», что получил из милиции уже пятую за неделю повестку.

Последняя на сегодня повестка - вызов в качестве лица, против которого ведется административный процесс по неназванному административному делу. Константина Жуковского также вызывают для составления протокола правоохранители Гомеля, Калинковичей, Кормы, Лоева; к нему есть претензии военкомата - срочно вызвали на сборы.

Предыдущие процессы против Жуковского велись преимущественно по ст. 22.9 КоАП - за «нарушение законодательства о СМИ». Жуковский, который сотрудничал с телеканалом «Белсат» в качестве фрилансера, стал одним из рекордсменом Беларуси в «журналистских» штрафах. В этом году с ним за первое место «соревновался» глубокский журналист Дмитрий Лупач. Сумма штрафов Жуковского уже превысилa 2 тысячи рублей, в том числе его штрафовали за видео «распития лимонада» с другом.

Как рассказал Жуковский, нынешние пять повесток за неделю - вряд ли совпадение. Недавно он объявил, что больше не собирается сотрудничать с «Белсатом», поэтому допускает, что его хотят «добить» штрафами.

«Но ведь это невозможно: нас добивать, что небо красить, - заявляет Жуковский. - Про "Белсат" у меня только хорошие воспоминания: когда ездили с коллегами, видел, что приносим пользу. Были нюансы, особенности страны с диктатурой, что людей, которые давали комментарии, увольняли... Это было грустным.

Да я буду продолжать свою журналистскую работу, есть договора с людьми, которые меня поддержат. Это меня не останавливает, да и уход из «Белсат» - это не потому, что меня сломали. Просто сколько можно финансировать режим? Сейчас ничего не поменяется, буду дальше работать, буду больше ездить, говорить то, что есть на самом деле».

Жуковский отмечает, что на суды по «журналистским» процессам надо ходить, пусть шансы избежать штрафа очень малы. Он рассуждает: хотя система «позорная», но «судьи тоже люди», свое мнение к ним можно донести, «заниматься просвещением», они могут дать меньший штраф.