Amnesty International призвала политиков бойкотировать ЧМ в России 18.05.2018, 13:55

Москва может использовать ЧМ по футболу в пропагандистских целях.

Правозащитная организация Amnesty International (AI) предупредила политиков, что Москва может использовать их приезд в Россию на чемпионат мира по футболу в пропагандистских целях.

На фоне массовых ограничений свободы печати, слова и собраний в России, аннексии украинской территории и причастности России к нарушениям международного права в Сирии каждый политик должен серьезно задуматься о том, где и когда ему следует находиться, заявил генеральный секретарь германского филиала AI Маркус Бееко в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, обнародованном в пятницу, 18 мая, сообщает dw.com.

На конкретный вопрос о том, следует ли ехать на ЧМ канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) или федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) Бееко не дал прямого ответа, напомнив, однако, о том, что правительства разных стран традиционно используют спортивные состязания для того, чтобы предстать в выгодном свете и продемонстрировать свое величие, силу и всемирное признание на внутриполитической арене.

"Политикам следует серьезно задуматься над этим", - подчеркнул глава германского филиала Amnesty International.