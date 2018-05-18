Алина Талай победила на дистанции 100 м с/б на соревнованиях в Манчестере 18.05.2018, 22:22

Алина Талай

Наша соотечественница показала второй результат сезона в Европе.

Белоруска Алина Талай праздновала победу на дистанции 100 метров с барьерами на соревнованиях в Манчестере. Наша соотечественница показала второй результат сезона в Европе — 12,74 с., передает «Прессбол».

Как сообщает пресс-служба БФЛА, лидером европейского сезона является другая белоруска Эльвира Герман — ранее на турнире во Франции она установила личный рекорд, преодолев дистанцию за 12,73 с.