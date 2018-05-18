закрыть
19 мая 2018, суббота, 0:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Вратаря сборной России по хоккею вывозили на лед на тележке

  • 18.05.2018, 23:09
  • 1,298

Ноу-хау российской сборной на чемпионате мира.

В Копенгагене 15 мая прошел матч сборной России по хоккею против сборной Швеции. И вратаря российской команды Василия Кошечкина вывезли из раздевалки на лед в тележке — из-за тяжелой экипировки, передает uainfo.org.

Выход спортсменов из раздевалки попал в прямую трансляцию.

Как объяснил главный тренер сборной Илья Воробьев, раздевалка команды находилась далеко от выхода на лед, и Кошечкину было тяжело идти в экипировке.

«Это из-за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить», — сообщил Воробьев.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко