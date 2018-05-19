Сергей Лозница: Как бы жестокие режимы не затыкали нам рот, искусство кино останется свободным 19.05.2018, 8:29

Сергей Лозница

Белорусский режиссер Сергей Лозница поддержал политзаключенного Олега Сенцова.

Режиссер документального и игрового кино Сергей Лозница выступил со словами поддержки в адрес своего коллеги Олега Сенцова, объявившего бессрочную голодовку в российской колонии.

"С огромной болью и с огромным восхищением я заявляю свою солидарность с Олегом Сенцовым, со всеми режиссерами в разных частях света, борющимися за свободу, за честь и, в конечном итоге, за человечность. Как бы ни старались жестокие и деспотические режимы преследовать нас, затыкать нам рот и заставлять нас подчиняться их правилам, искусство кино останется свободным. Режиссеры продолжат ломать каноны и выходить за рамки – в поисках знания и правды. Год за годом Каннский фестиваль доказывает это", – заявил Сергей Лозница, выступая на церемонии вручения ему приза за лучшую режиссуру при закрытии программы "Особый взгляд" (Un Certain Regard) Каннского кинофестиваля 2018 года.

Выступление режиссера опубликовано в Фейсбуке его соратниками и единомышленниками.

Сергей Лозница поблагодарил Бенисио Дель Торо и его коллег, членов жюри, за поддержку и возможность представить зрителю фильм "Донбасс".

"За последние несколько дней я понял, беседуя с журналистами и кинематографистами, как мало они знают о войне, которая идет в сердце Европы прямо сейчас".

"Пикассо сказал: “Живопись (или – можно сказать – произведение искусства) существует не для украшения жилища. Это орудие нападения и защиты от врага”. Пока идет эта церемония, на крайнем севере России, в колонии строгого режима, молодой украинский художник, наш товарищ-кинорежиссер продолжает голодовку. Сам он, обвиненный в преступлениях, которых никогда не совершал, и несправедливо приговоренный к 20 годам тюрьмы, требует от российских властей немедленного освобождения всех украинских политических заключенных, томящихся в России", – сказал Сергей Лозница, выступая перед аудиторией Каннского фестиваля.