В России при взлете загорелся сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 4 19.05.2018, 12:28

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Фото: popmeh.ru

Экипажу удалось спастись.

В российском аэропорту «Большое Савино» во время разгона по взлетно-посадочной полосе загорелся двигатель истребителя МиГ-31, сообщает «Коммерсант». По словам очевидцев, экипаж смог остановить самолет через 300 метров после начала разбега, покинуть его и самостоятельно.

Прибывшие пожарные машины потушили истребитель. Полоса сейчас освобождена. Инцидент произошел 18 мая 2018 года около 17.30. По сообщению пресс-службы Центрального военного округа самолет был без боекомплекта, пострадавших при инциденте нет.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, способный развивать скорость в 3000 км/ч. Созданный 41 год назад, он до сих пор является самым скоростным и высотным боевым самолетом в мире.

МиГ-31 принят на вооружение в 1981 году. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Его мощный радиолокационный комплекс позволяет бороться в числе прочего и с малозаметными крылатыми ракетами. Благодаря своим характеристикам этот самолет выбран в качестве носителя новейшей гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».