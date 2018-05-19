закрыть
19 мая 2018, суббота, 14:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Как продлить жизнь всего за полчаса

  • 19.05.2018, 12:48
  • 1,911
Фото: segodnya.ua

Доказано, что процесс старения связан с неблагоприятными изменениями в нервных клетках.

Ученые пришли к выводу о том, что 30 минут в день достаточно, чтобы добиться эффекта улучшения физического и психологического здоровья человека, пишет "Сегодня".

"Ежедневная 30-минутная ходьба помогает продлить молодость. Все потому, что такой вид активности может удлинять такие части ДНК как теломеры", – приводится в издание мнение исследователей по данному поводу.

Ученые отмечают, что в представлении многих людей для достижения хорошей физической формы нужно прилагать много усилий и до седьмого пота заниматься в спортзале. Но в действительности простая ходьба является вполне эффективным средством для поддержания хорошего мышечного тонуса, подчеркивают научные специалисты.

По словам авторов проекта, регулярные 30-минутные прогулки помогают сделать человека более счастливым в сопоставлении с теми, кто ведет сидячий образ жизни.


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко