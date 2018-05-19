Вера Лапко стала финалисткой турнира в Сен-Годенсе 19.05.2018, 14:41

Вера Лапко

Фото: minsknews.by

Белорусская теннисистка пробилась в финал турнира во французском Сен-Годенсе.

Сегодня в первом полуфинале Вера Лапко, занимающая 93-е место в мировом рейтинге, встречалась с 224-й ракеткой планеты австралийкой Джейми Форлис и выиграла в трехсетовом поединке - 3:6, 6:4, 6:2.

Завтра в решающем поединке Вера Лапко сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором соперничают две теннисистки из Нидерландов - Аранча Рус (108-й номер рейтинга WTA) и Кирин Лемуан (313), сообщает БелТА.

После этого турнира Вера Лапко отправится в Париж, где выступит в квалификации открытого чемпионата Франции. Сразу с основного раунда на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" сыграют три белорусские теннисистки: Арина Соболенко (45), Александра Саснович (51) и Виктория Азаренко (84).

Квалификация второго в сезоне турнира серии "Большого шлема" стартует 21 мая, матчи основной сетки начнутся 27 мая, завершатся состязания 10 июня.