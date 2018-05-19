Стук снизу Леонид Гозман, «Эхо Москвы»

19.05.2018, 17:58

Леонид Гозман

Добро пожаловать в средневековье!

Я не имею чести быть знакомым с сыном секретаря Совбеза России Патрушева, назначенным министром сельского хозяйства. Личной неприязни к нему не испытываю, но рассматриваю данное кадровое решение как оскорбление моих гражданских чувств.

Продвижение своих – явление не новое. Еще во времена СССР говорили, что племянник генерала не может стать маршалом, потому что у маршала есть свой племянник. Нынешние тоже не слишком стесняются – у всех у них фантастически талантливые дети. Прямо по окончанию детского сада они становятся топ-менеджерами, а иногда и первыми руководителями банков и госкорпораций, а уж если идут в бизнес, то и там их таланты раскрываются в полной мере. На радость всем нам.

Но министрами своих детей они еще не назначали – оказалось, что то, что мы считали дном, лишь перекрытие, а внизу еще целый мир, который нам предстоит узнать.

В этом назначении все. Полное презрение к общественному мнению – кто-нибудь думает, что этот парень назначен за свои уникальные способности и безупречную службу Родине? Такое же презрение к мнению профессионального сообщества. Хотя зря я клевещу. Говорят, Патрушев-младший вырастил на балконе огурец – понимает в деле.

Принимавшим это решение, кажется, что людей в стране вообще нет, они здесь одни живут, мы просто зашли на минуточку. В этом назначении — высокомерие по отношению к собственному народу – ну, нету среди полутораста миллионов россиян никого, достойного управлять, кроме отпрысков нескольких аристократических семей. И вправду, как можно назначить Адмиралом не герцога, не говоря уже о простолюдине?

Сельское хозяйство он не развалит – все, что можно, сделано уже до него. Так, что за сельскохозяйственный сектор можно не беспокоиться, хуже не будет. Но что нас ждет? Наследственные должности? Закрепление определенных властных позиций за конкретными семьями? Жили же так столетиями и ничего. Но и этого не случиться потому, что президент не захочет ограничивать себя ничем, в том числе и феодальными привилегиями отельных семей.

А будет самовластие и произвол, так блестяще проявившиеся сейчас. Добро пожаловать в средневековье!

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»