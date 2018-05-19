Звездные гости: кто приехал на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл 19.05.2018, 22:03

2,126

Фото: reuters

В Виндзорском замке собралось много знаменитостей.

Сегодня, 19 мая, весь мир наблюдал за событием года – онлайн-трансляцию свадьбы принца Гарри и Меган Маркл смотрели тысячи зрителей. И не удивительно, на торжество было приглашено немало знаменитостей. Первые гости начали прибывать в Виндзорский замок еще с 11 утра, пишет сайт segodnya.ua.

Фото: reuters

Среди знаменитых гостей была замечена знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри. Одним из первых также прибыл голливудский актер Идрис Эльба в сопровождении своей девушки Сабрины Дхор.

Конечно же, на свадьбу были приглашены родственники принцессы Дианы, мамы принца Гарри. Чарльз Спенсер, британский аристократ, журналиста, младший брат принцессы Дианы на торжество прибыл с супругой. Младшая сестра Кейт Миддлтон, Пиппа, приехала в замок с мужем и родителями. Вместе приехали и члены королевской семьи – принцесса Евгения, принцесса Анна, принцесса Беатрис и принц Эдвард. Последними приехали королева Елизавета и принц Филипп, Кейт Миддлтон и подружки невесты.

Среди звездных гостей также были замечены голливудский актер Джордж Клуни с супругой Амаль, Дэвид и Виктория Бекхэмы, актриса Приянка Чопра и коллеги Меган Маркл по сериалу "Форс-мажоры". А также певец Элтон Джон, спортсменка Серена Уильямс. Удивил своим появлением актер Том Харди. Он приехал на торжество с новой прической – лысым: