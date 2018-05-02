Лукашенко снял с поста министра энергетики 5 2.05.2018, 19:50

Владимир Потупчик

Фото: ctv.by

Ранее диктатор раскритиковал Министерство энергетики.

Владимир Потупчик, министр энергетики Беларуси, освобожден от занимаемой должности. Такой указ подписал Лукашенко. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Владимир Потупчик родился в 1958 году в Светлогорске. С 2006 до 2009 года Потупчик был министром труда и социальной защиты Республики Беларусь, затем поработал в Совете Республики, после чего в 2013 году получил должность министра энергетики.

Выступая на недавнем послании к белорусскому народу и Национальному собранию, Лукашенко прошелся с критикой по Министерству энергетики:

— Вы наслышаны, как работает у нас министр энергетики и министерство. Даже большие начальники непонятно каких там концернов запили настолько, что на работу забыли ходить. И как только выкинули на улицу (давно нужно было это сделать), защитники от премьер-министра до домохозяек побежали защищать к президенту. Пока не ткнули носом в те проблемы, которые там существуют. Я не зря сделал это замечание. Посмотрите, что вы пьете, сколько и с кем, — сказал правитель.

Позднее стало известно, что своей должности лишился генеральный директор «Белэнерго» Евгений Воронов.