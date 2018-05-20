Сегодня в Венесуэле пройдут президентские выборы 20.05.2018, 8:03

Самая крупная оппозиционная сила страны призывает к бойкоту.

Новый президент будет руководить страной шесть лет, пишет «Новое Время».

В бюллетенях будут фамилии четырех кандидатов: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Самая крупная оппозиционная сила страны Круглый стол демократического единства решила не выдвигать своего кандидата и призвала игнорировать выборы.

Ранее сообщалось, что сотрудники подконтрольных режиму Николаса Мадуро спецслужбы Венесуэлы увезли в неизвестном направлении двух лидеров оппозиционного движения Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесма. Позже в сети появились видео похищения оппозиционеров.