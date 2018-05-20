«Большой брат»: за минчанами следит более тысячи камер 20.05.2018, 12:14

Данные с камер наблюдения используют три ведомства.

К облачной платформе мониторинга общественной безопасности KIPOD Safe City сейчас подключено более 1000 видеокамер, установленных в метро и на улицах города. Компания-разработчик «Синезис» показала, как это работает, пишет citydog.by.

Фото: minsknews.by

Видеокамеры, подключенные к KIPOD Safe City, находятся в минском метрополитене, используются Министерством обороны, Государственным таможенным комитетом и Министерством внутренних дел Беларуси. Данные видеонаблюдения поступают в программу, которая позволяет находить людей по фото, получать информацию о пробках, авариях, местах, где был замечен угнанный автомобиль.

Представитель компании-разработчика Евгений Баранов

Фото: minsknews.by

– Сейчас камеры подключены в тестовом режиме. Если все пройдет успешно, систему будут внедрять повсеместно, – рассказал CityDog.by пресс-секретарь группы компаний «Синезис» Василий Ядченко.

Платформу разработал резидент Парка высоких технологий Беларуси компания «Синезис». Представитель компании Евгений Баранов во время выставки «ТИБО» показал, как все это работает. Он загрузил свою фотографию в программу, и буквально через пару секунд на экране отобразилось с десяток видео с его участием, зафиксированных на городские видеокамеры.

Фото: minsknews.by

Эту разработку используют в генеральном штабе вооруженных сил, МВД и ФСБ России. В московском метрополитене платформа объединяет 7000 видеокамер, в Азербайджане KIPOD помогает найти людей и угнанные автомобили, а в Казахстане обеспечивает мониторинг общественной безопасности на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания людей.