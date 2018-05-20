МИД Японии: Нельзя допустить ошибку с выбором времени для ослабления санкций против КНДР 20.05.2018, 19:22

Министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал международное сообщество продолжить оказывать давление на Пхеньян.

Международному сообществу нельзя допускать ошибок с выбором времени для ослабления санкций в отношении КНДР, необходимо продолжать оказывать давление, пока не будут предприняты конкретные действия по денуклеаризации. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Японии Таро Коно, выступая в японском культурном центре в бразильском Сан-Паулу, передает ТАСС.

"Необходимо, чтобы международное сообщество продолжало оказывать давление на Северную Корею, пока та не предпримет конкретных действий в направлении денуклеаризации. Нам нельзя ошибиться со временем для ослабления санкций против Северной Кореи", - приводит его слова агентство Kyodo.

В начале текущего года на фоне проведения в южнокорейском Пхёнчхане Олимпийских игр наметилось смягчение ситуации на Корейском полуострове, а также потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Позднее стороны провели встречу на высшем уровне с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и диктатора КНДР Ким Чен Ына. Как ожидается, 12 июня с северокорейским лидером должен встретиться президент США Дональд Трамп.

Тем не менее 16 мая первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если они продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке. За день до этого власти КНДР отменили переговоры на высоком уровне с Южной Кореей из-за начала американо-южнокорейских военно-воздушных учений Max Thunder.