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Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря

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  • 21.05.2018, 10:59
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РФ начала боевые стрельбы вблизи украинского побережья.

Россия ультимативно закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Россия объясняет это якобы проведением боевых стрельб.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья составляет не больше десяти миль и это грубое нарушение Конвенции по морскому праву.

Ранее активизировались корабли Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.


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