Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря

Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря3
- 21.05.2018, 10:59
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РФ начала боевые стрельбы вблизи украинского побережья.
Россия ультимативно закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Россия объясняет это якобы проведением боевых стрельб.
В некоторых районах расстояние до украинского побережья составляет не больше десяти миль и это грубое нарушение Конвенции по морскому праву.
Ранее активизировались корабли Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.