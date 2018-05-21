«Нам же нужно артистам гонорары платить!» 1 21.05.2018, 21:22

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

Почему ценник на «Ночь музеев» в Минске доходил до 17 рублей?

19 мая во всем мире прошла акция «Ночь музеев». Тысячи музеев в Европе в эту ночь работали чуть ли не до утра, а посмотреть экспозиции можно было бесплатно. Присоединилась к ней и Беларусь, правда, с коррективами - ранним закрытием большинства музеев и платным входом, пишет kp.by.

В этом году «Ночь музеев» также вышла не из дешевых: билеты в некоторые музеи стоили 15 - 17 рублей! Тем не менее у входа выстраивались очереди.

- Каждый год одно и то же, - говорит посетительница Национального художественного музея Алина. - Мало того что билет сегодня стоит 10 рублей, так еще и полчаса в очереди стоять!

«У нас коммерческая выставка - мы не можем снижать цены»

Попасть в Исторический музей можно было за 9 - 17 рублей, хотя в прошлом году ценник был куда скромнее - 1 - 3 рубля. Причина столь высоких цен - выставка «Божественная комедия Сальвадора Дали».

19 мая во всем мире прошла акция «Ночь музеев»

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Это обычные цены, повседневные, - говорит заведующая отделом музейных коммуникаций Национального исторического музея Екатерина Долинская. - Выставка коммерческая, мы не можем снижать цену, больший процент дохода за нее идет организаторам. Никто не готов бесплатно пускать тысячи посетителей на коммерческую выставку. А в прошлом году Дали у нас не было, потому и цены были низкими. Ну и еще у нас было много интерактивных зон, концерты групп - а это тоже затраты.

- Окупилась ли акция в этом году?

- По сравнению с прошлым годом людей было меньше, но касса получилась на том же уровне. Множество людей пришли в наш дворик, где можно было послушать музыку бесплатно. Кстати, в мае у нас было два дня, когда посетить музей можно было бесплатно.

«Были бы спонсоры - сделали бы вход бесплатным!»

Еще одна новинка нынешней «Ночи музеев» - объединение четырех столичных арт-площадок. За 30 рублей можно было попасть в культурный центр «КОРПУС», культурный инкубатор «OK16», Музей-мастерскую З. Азгура и галерею «Арт-Беларусь». Если покупать билеты отдельно, вышло бы на 6 рублей дороже.

По сравнению с прошлым годом людей было меньше

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Цена на входной билет обусловлена объемом инвестиций, которые вносила каждая из сторон, - говорит куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зименко. - Мы дополнительно потратили деньги на аренду автобуса, который курсировал между арт-площадками всю ночь, полиграфию и так далее. Опять же, выступали музыканты, их труд оплачивался.

Самыми дорогими площадками стали «OK16» и Музей Азгура. Зато они работали до 6 утра - в лучших традициях европейских музеев. В Музее Азгура показывали фильмы и видеоинсталляции, играли на органе и арфе. Посетители даже смогли попасть на балет!

- Были бы спонсоры, с удовольствием сделали бы бесплатный вход! Но где они? - говорит директор Музея-мастерской З. Азгура Оксана Богданова. - Бюджет ночи: аренда оборудования, транспортные расходы, гонорары артистам. И в итоге мы больше вложили, чем выручили. Но все равно рады, что сделали хороший проект!

Чтобы разглядеть картины, нужно включить фонарь.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«У нас былі валанцёры, якія працавалі бясплатна»

«Толькі 1 раз у год! Толькі 1 ноч! Толькі 1 рубель!» - так завлекали посетителей в Музей Янки Купалы в эту ночь. Вот уже несколько лет подряд музей привлекает самой низкой ценой в городе: то 1 рубль, то 10 копеек. При этом в программе - выступления музыкальных групп, игры, шарады, фотозоны.

- Інтэрактыўныя праграмы распрацаваны на аснове паэзіі Янкі Купалы. Так супала, што нашы калегі з музея Булгакава з Кіева прывезлі выставу, - рассказывает сотрудник музея Мария Борткова. - Мы вырашылі: было б добра, каб у гэты дзень наведвальнікаў сустракалі героі твораў Булгакава. У нас былі валанцёры, якія працуюць бясплатна. Наконт кошта ў 1 рубель - мы стараемся прытрымлівацца традыцый еўрапейскіх музеяў. Там увогуле ёсць магчымасць пайсці ў музей бясплатна. Але мы робім сімвалічны кошт, каб зручней весці статыстыку, колькі людзей да нас прыйшло.

Тем временем

В Несвижском дворце билеты в этот вечер стоили 22,5 рубля. Если вы не могли доехать сами - можно было доплатить 15 рублей и отправиться на специально арендованном автобусе. В каждом из залов посетителей встречали аниматоры, которые рассказывали свою часть экскурсии, что называется, от первого лица. А во дворе установили сцену, на которой весь вечер выступали бард Виктор Шалкевич, группы Palladium и «J:Морс» на десерт!