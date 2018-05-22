Россия провалила испытание ракеты с ядерной установкой 19 22.05.2018, 8:57

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Все проведенные тесты оказались неудачными.

Россия с ноября 2017 года по февраль 2018 года провела четыре испытания своей крылатой ракеты с ядерной установкой, однако все они завершились неудачей. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой свои источники, знакомые с разведданными США.

По данным телеканала, разведка США установила, что самый длинный испытательный полет длился около двух минут, ракета пролетала примерно 22 мили (35 км), затем контроль над ней был потерян, и она упала. Самый короткий тест продлился четыре секунды, ракета пролетела не более пяти миль (8 км).

Источники телеканала уточняют, что во время тестов, по всей видимости, ядерная установка не сработала, что и привело к неудаче испытаний. Собеседники CNBC также сообщили, что на испытаниях настояли кремлевские чиновники, несмотря на возражения конструкторов, которые предупреждали, что система еще не готова.

На прошлой неделе CNBC со ссылкой на свои источники сообщал, что другая российская разработка — гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой «Авангард», от которых США в настоящее время не способны защититься, будут готовы к использованию к 2020 году. Телеканал отмечал, что ракету дважды испытывали в 2016 году, третье испытание в 2017 году прошло неудачно. Следующий ее тест запланирован на лето этого года.

1 марта во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин представил некоторые новинки в области вооружения. Среди них были «Авангард», гиперзвуковая ракета «Кинжал», межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Как отметил тогда глава государства, системы противоракетной обороны (ПРО) «бесполезны и просто бессмысленны» в борьбе с новыми российскими ракетами.

Тогда же Путин рассказал о трех новейших образцах вооружения, название для которых на тот момент еще не было выбрано. Позднее в результате голосования на сайте Минобороны их имена были выбраны. Так, новый российский боевой лазерный комплекс будет называться «Пересвет», беспилотный подводный аппарат назовут «Посейдоном», крылатую ракету с ядерной установкой — «Буревестником».