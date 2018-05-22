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«Прикоснуться к истории»: подарки со свадьбы принца Гарри и Меган продают в интернете

  • 22.05.2018, 10:24

Подарочные пакеты оценивают на eBay за тысячу фунтов.

Спустя два дня после главного общественного события года в Британии - свадьбы принца Гарри и Меган Маркл - в продаже на интернет-аукционах появились подарочные пакеты, которые давали гостям торжественного мероприятия в Виндзоре, сообщает bbc.com.

На онлайн-аукционе eBay сейчас в продаже девять таких пакетов - стоимость некоторых из них достигает тысячи фунтов. "Не упустите эту уникальную возможность, единственный в жизни шанс получить частичку истории королевского дома", - рекламирует подарок один из продавцов.

Подарочные пакеты, украшенные инициалами молодоженов HM, получили 2640 гостей из числа "простых" представителей публики. Их пригласили в Виндзорский замок, но не на саму церемонию в церкви.

Фото: PA

На венчании присутствовали 600 человек, среди которых Джордж Клуни и его жена Амаль, Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бэкхемы. Им подарочные пакеты не полагались.

Среди 2640 гостей же были 100 местных школьников, 200 сотрудников благотворительных организаций, связанных с Гарри и Меган, 610 жителей Виндзора и 530 человек, обслуживающих королевские дворцы и работающих в королевских поместьях.

Фото: AFP

В подарочном пакете, украшенном инициалами молодоженов HM, находится:

буклет о свадебной церемонии

палочка песочного печенья

шоколадная монета

бутылка воды

магнит на холодильник

и двадцатипроцентный скидочный купон в магазин подарков Виндзорского замка.


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