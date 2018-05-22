закрыть
22 мая 2018, вторник, 15:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Минске начинаются тренировки к параду

11
  • 22.05.2018, 13:24
  • 2,575
Фото: onliner.by

Из-за репетиций с 22 мая по 14 июня будет перекрыт МКАД.

В июле в Минске пройдет очередной парад. Поэтому готовьтесь к перекрытым дорогам, убитому асфальту, сорванной гусеницами разметке и, судя по опыту прошлых лет, к ДТП с участием военной техники, передает kyky.org.

Из-за тренировок на аэродроме «Липки» с 22 мая по 14 июня будет перекрываться МКАД и дорога в районе улицы Основателей. Правда, ненадолго. Начало движения колонны запланировано 22, 29 мая, 5, 12 июня в 05:00. Возвращение с аэродрома - 24, 31 мая, 7,14 июня в 20:00. Время прохождения колонны составит около 30 минут. Маршрут колесных машин и автомобильной техники: ул. Основателей, ул. Скорины, МКАД, аэродром «Липки»; боевых машин на гусеничном ходу: ул. Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге до аэродрома «Липки».

Жители столицы уже не раз просили власти перенести проведение парада за город. Писали множество петиций, возмущались в Facebook, а некоторые даже показывали причинные места колонне. Вечерами – и это в рабочие дни – при подготовке к параду город перекрывают, собираются километровые пробки, а оцепление не пропускает пожарные машины.

Боевая техника гусеницами убивают асфальт. Например, в Уручье только положили новое покрытие, о котором жители района умоляли лет десять, наверное. И скоро его снова убьют танки. На огромные расходы на топливо и обслуживание техники, содержание участников парада в стране есть – а купить накладки на гусеницы почему-то не могут.

Дорогу будут чинить снова и снова – на это тоже есть деньги. А сделать так, чтобы асфальт и разметку просто не портили, власти не хотят. Наверное, кому-то просто выгодно и удобно ежегодно получать деньги из бюджета. И одними петициями тут явно ничего не добиться – танки все так же будут портить дороги, за ремонт которых, кстати, платят автомобилисты и все жители страны. Убитые дороги – это ремонт машины, за который тоже платят сами владельцы. За сбитые столбы тоже вряд ли Министерство обороны рассчитывалось…

Ну а 3 июля вас ждет очередной парад, на который потратили бешеные деньги (бюджет которого почему-то всегда скрывают). Концерты, которые уж точно обладают «высоким художественным уровнем», пиво-шашлыки и салют. И за все это сомнительное удовольствие мы заплатим из своего кармана.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип