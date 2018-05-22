В Минске начинаются тренировки к параду 11 22.05.2018, 13:24

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Фото: onliner.by

Из-за репетиций с 22 мая по 14 июня будет перекрыт МКАД.

В июле в Минске пройдет очередной парад. Поэтому готовьтесь к перекрытым дорогам, убитому асфальту, сорванной гусеницами разметке и, судя по опыту прошлых лет, к ДТП с участием военной техники, передает kyky.org.

Из-за тренировок на аэродроме «Липки» с 22 мая по 14 июня будет перекрываться МКАД и дорога в районе улицы Основателей. Правда, ненадолго. Начало движения колонны запланировано 22, 29 мая, 5, 12 июня в 05:00. Возвращение с аэродрома - 24, 31 мая, 7,14 июня в 20:00. Время прохождения колонны составит около 30 минут. Маршрут колесных машин и автомобильной техники: ул. Основателей, ул. Скорины, МКАД, аэродром «Липки»; боевых машин на гусеничном ходу: ул. Основателей, виадук через железнодорожные пути, далее по лесной дороге до аэродрома «Липки».

Жители столицы уже не раз просили власти перенести проведение парада за город. Писали множество петиций, возмущались в Facebook, а некоторые даже показывали причинные места колонне. Вечерами – и это в рабочие дни – при подготовке к параду город перекрывают, собираются километровые пробки, а оцепление не пропускает пожарные машины.

Боевая техника гусеницами убивают асфальт. Например, в Уручье только положили новое покрытие, о котором жители района умоляли лет десять, наверное. И скоро его снова убьют танки. На огромные расходы на топливо и обслуживание техники, содержание участников парада в стране есть – а купить накладки на гусеницы почему-то не могут.

Дорогу будут чинить снова и снова – на это тоже есть деньги. А сделать так, чтобы асфальт и разметку просто не портили, власти не хотят. Наверное, кому-то просто выгодно и удобно ежегодно получать деньги из бюджета. И одними петициями тут явно ничего не добиться – танки все так же будут портить дороги, за ремонт которых, кстати, платят автомобилисты и все жители страны. Убитые дороги – это ремонт машины, за который тоже платят сами владельцы. За сбитые столбы тоже вряд ли Министерство обороны рассчитывалось…

Ну а 3 июля вас ждет очередной парад, на который потратили бешеные деньги (бюджет которого почему-то всегда скрывают). Концерты, которые уж точно обладают «высоким художественным уровнем», пиво-шашлыки и салют. И за все это сомнительное удовольствие мы заплатим из своего кармана.