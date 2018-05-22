Видеофакт: Бегемоты отбили антилопу у крокодилов 1 22.05.2018, 22:36

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Посетители Национального парка Крюгер сняли на видео группу бегемотов, вызволивших антилопу гну из пасти крокодила.

На опубликованных кадрах видно, как рептилия напала на одну из антилоп во время водопоя. Схватив гну за голову, хищник потащил жертву в воду. Через несколько мгновений к крокодилу присоединился его сородич, который вцепился в заднюю ногу животного, сообщает РИА "Новости".

На помощь парнокопытному подоспело несколько бегемотов, наблюдавших за нападением с берега.

Сначала авторам видео показалось, что гиппопотамы хотят присоединиться к нападению.

"Антилопа гну была явно истощена, и, казалось, что бегемоты почувствовали ее страх", — говорится в описании к ролику.

"Отряд спасения" постарался обступить крокодилов с разных сторон. При этом испуганная антилопа все время пыталась вырваться из "окружения". В результате бегемотам удалось вызволить гну и даже укусить одну из рептилий.