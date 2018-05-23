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Леонид Заико: Все самое интересное еще впереди

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  • 23.05.2018, 9:07
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Лукашенко понимает, что в Беларуси будет как в Ереване.

Как недавно подсчитали экономисты, белорусы должны банкам всю свою зарплату. В прошлом году размер потребительского кредитования вырос на 75%.

Текущую экономическую ситуацию в Беларуси прокомментировал в интервью сайту Charter97.org руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Даже в истории соседних стран такого кредитного бума никогда не случалось. С чем это связано и чем может грозить банкам, учитывая кредиторскую задолженность?

- Начиная с 2014 года зарплата в Беларуси упала в два раза. Почему люди берут кредиты? Потому что белорусы привыкли жить на воздусях. Очень часто берут кредиты на квартиру, на машину.

Мне рассказывали коллеги, которые работают в автобизнесе, что у некоторых вообще крыша поехала. У человека несколько кредитов, а он берет очередной на машину. Это расчет на халяву. А какая халява? Что банк развалится? Или взял кредит в рублях, а потом будет девальвация? Многие думают, что будет как в 90-х: наберу кредитов, а там все спишется.

В целом у Беларуси как страны 40 миллиардов внешних долгов. По четыре-четыре с половиной тысячи долларов на каждого белоруса, включая стариков и младенцев. Вот где основная проблема.

- К чему в перспективе может привести рост внешнего долга?

- Это приведет к тому, что возникнет ситуация дефолта. Что в таком случае делается? Правительство подает в отставку, начинается преследование, полиция арестовывает премьер-министра, под домашний арест помещает президента, проводятся прочие процедуры... Как во всем мире, так и у нас будет.

- Кажется, такой сценарий представить в Беларуси довольно сложно.

- Это вам кажется. Посмотрите на Ереван. Посмотрите, с каким лицом Лукашенко разговаривал с Николом Пашиняном (премьер-министр Армении. - прим. Charter97.org). Он заискивающе говорил там, потому что ситуация такая была, а сам-то он… Пашинян и Лукашенко - это два смертельных врага. Лукашенко понимает, что в Беларуси будет как в Ереване. И все! Что сделаешь-то?

Сорок миллиардов отдавайте, ребята. Продавайте свои квартиры: папины, дедушкины, бабушкины. Все еще впереди. Все самое интересное нас еще ждет.

Напомним, изменения в политической жизни Армении начались с 13 апреля, когда Пашинян организовал так называемую «революцию любви». Изначально протесты касались назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. После десятидневных митингов Саргсян был вынужден уйти в отставку.


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