Беларусь медленно, но верно приближается к дефолту 2 1.11.2017, 8:22

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Внешний госдолг Беларуси увеличился с начала года почти на 20% и составил 16,3 млрд долларов.

Экономист Либерального клуба Антон Болточко в комментарии «Завтра твоей страны» обратил внимание, что к внешнему долгу можно отнести и ряд других заимствований, к примеру, внутренний долг, номинированный в иностранной валюте. На самом деле цифра внешней задолженности заметно выше, чем 16,3 млрд долларов.

– Если оценивать все комплексно, то риски, связанные с увеличением внешнего долга, для Беларуси растут и растут не первый год, – отмечает Антон Болточко.

В связи с этим возникают вопросы о возможностях стабильного обслуживания внешнего долга и о том, насколько Беларусь сегодня способна генерировать экономический рост, чтобы расплатиться по кредитам и процентам по ним.

Объем золотовалютных резервов, превысивший 7,2 млрд долларов, в краткосрочной перспективе позволит удерживать стабильную ситуацию в стране. Однако рост резервов не говорит об улучшении ситуации, поскольку он происходил параллельно с ростом внешней задолженности, отмечает Антон Болточко.

По сообщениям в прессе, Международный валютный фонд не исключает, что в 2019-2020 годах в случае нестабильности на зарубежных рынках Беларусь может не справиться с выплатами долгов.

Антон Болточко считает, что правительству необходим более профессиональный подход к работе с финансами. Ныне используемая модель подразумевает перекредитование, когда для выплаты старых долгов берутся новые. Заявлялось, что заимствования будут браться в меньшем объеме, чтобы внешний долг постепенно снижался.

– Но, как видим, этого не произошло. Наоборот, нарастили нагрузку на бюджет, – говорит экономист Либерального клуба. – Беларусь пока хороший заемщик и выполняет все обязательства, но риски существуют. Мы видим, что экономический рост достаточно медленный. Свежие цифры подтверждают, что Беларусь остается страной с высокорискованной экономикой.