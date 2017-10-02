Это называется известным словом «дефолт» 17 2.10.2017, 9:52

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МВФ не намерен возобновлять переговоры с Минском.

Миссия Международного валютного фонда будет работать в Минске с 26 октября по 10 ноября. Как сообщал ранее первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович, переговоры по новой программе с МВФ пока приостановлены. Что даст очередной приезд миссии МВФ в Беларусь, издание zautra.by спросило у доктора экономических наук Бориса Желибы.

— Какова цель очередного приезда миссии МВФ, ведь переговоры с фондом пока приостановлены?

— И в предыдущие годы МВФ приезжал в Беларусь дважды в год для мониторинга ситуации. И хотя переговоры по конкретной программе приостановлены, в целом сотрудничество с МВФ продолжается. Полагаю, у МВФ есть надежда, что экономика Беларусь все более будет подходить к тем рыночным стандартам, которые проповедует фонд. И какое-то движение есть. Скажем, МВФ предлагал перейти на стопроцентную оплату ЖКУ, убрать перекрестное субсидирование, и в этом направлении к неудовольствию населения мы все-таки движемся.

В то же время я не думаю, что появился импульс для возобновления переговоров.

— Кто в ком сегодня заинтересован больше – Беларусь в МВФ или МВФ в Беларуси?

— Все-таки Беларусь в МВФ. Да, МВФ, как и всякий кредитор, стремится получать проценты на кредитах, которые он выдает различным государствам. Но, как известно, белорусская экономика уже давно в плену финансовой пирамиды, мы не можем самостоятельно обслуживать внутренний и внешний госдолг без рефинансирования, постоянно берем новые кредиты, чтобы отдать подходящие к погашению, и в этом плане у белорусского руководства основным помощником остается Россия. Но МВФ был бы весьма кстати, поскольку сегодня Россия дает, а завтра она может быть не в состоянии кредитовать нас в таких объемах. И тогда нам снова придется вспоминать об МВФ и возобновлять переговоры, которые сейчас стали на паузу. Мы нуждаемся в любом кредиторе, тем более в МВФ, у которого кредиты дешевы и выгодны.

— В следующем году Беларусь должна выплатить более 3 миллиардов долларов внешнего долга. Не опоздаем ли мы с переговорами по кредиту МВФ, поскольку Россия вряд ли сможет предоставить Беларуси столько средств?

— В том то и дело, что мы входим в ситуацию неопределенности: кто нам будет давать кредиты дальше? Та же Россия, или Китай. Но в основном, крупные суммы выделял нам Евразийский банк, а это российские деньги. От возможностей России зависит состояние нашей экономики. А на Россию накладывают в дальнейшем все более суровые санкции со стороны США и, возможно, со стороны ЕС. И что будет с российским рынком, в состоянии ли он будет покупать наш основной экспорт, неясно.

Нужно или глубоко реформировать экономику, как того требует МВФ, или надеяться на то, скажем, что внешние факторы для нас будут более благоприятные, например, вырастут мировые цены на нефть, газ, калийные удобрения. Но цены на продукты, которые мы продаем, расти не спешат. Для белорусской экономики сохраняется ситуация неопределенности.

— Какую часть внешней задолженности Беларусь в состоянии погасить собственными силами?

— Если прикидывать достаточно грубо, от трети до половины внешних долгов мы можем погашать за счет собственной валютной выручки. Максимум половину.

— Если не будет достаточно кредитов для рефинансирования внешнего долга, что нас ждет?

— Если государство не выполняет свои финансовые обязательства, это называется известным словом «дефолт».