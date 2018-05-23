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Бобруйск вселяет оптимизм

  • Александр Томкович, «Свободные новости»
  • 23.05.2018, 9:24
Александр Томкович

Истории сильных людей из белорусского города.

Очень хочется верить, что недавний инцидент в Гомеле, когда соседи выступили против установления подъемника инвалиду-колясочнику, всего лишь досадное исключение, а не тенденция нашей реальности. Во всяком случае, увиденное мною в Бобруйске вселяет оптимизм.

И появляется он уже на въезде в город с плаката, где подчеркивается необходимость нормального общения с людьми с инвалидностью. Всего таких билбордов в городе установлено восемь штук. В плане доступности среды для инвалидов Бобруйск считается одним из лучших в Беларуси.

Удивительных историй победы над обстоятельствами за время пребывания в Бобруйске я услышал столько, что в самую пору писать о каждой какую-нибудь «Повесть о настоящем человеке». Однако хотелось бы вспомнить фразу, ее произнесла заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания управления социальной защиты «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска» Мария Капустина: «У каждого из нас есть периоды, когда что-то хочется рассказать другим, а что-то нет. То же самое с людьми с инвалидностью. Далеко не все из них хотят вспоминать свои трагедии. Некоторые даже скрывают их принципиально».

Мария Капустина

С этого и началось мое участие в интерактивном занятии «Спроси меня…», идентичном названию социального проекта, который сейчас реализуется в Бобруйске. Финансируется он Европейским союзом. «Спроси меня…» в первую очередь предназначен для налаживания коммуникаций между людьми с особенностями передвижения. Это прекрасный пример тесного сотрудничества государственной структуры и общественного объединения.

Во время занятия. Слева - направо Мария Капустина, Константин Должецкий, Павел Лисовский, Ольга Матусевич

Бобруйское отделение «Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников» возглавляет Лилия Ломоносова. Грустная история Лилии началась летом 2012 года. Профессиональная швея уволилась с бобруйской работы и поехала в Подмосковье, чтобы за одну «вахту» заработать хотя б на косметический ремонт квартиры.

Лилия Ломоносова

В тот роковой день (после полутора месяцев работы) ей надо было передать в Бобруйск маме посылку, пришлось вызвать такси. Таксист оказался неадекватным человеком. На большой скорости он направил машину в кювет. Жизнь Ломоносовой спас ремень безопасности. Водитель бросил пассажирку умирать, а сам убежал. Женщину с переломанным позвоночником доставили в ближайшую больницу, но операцию сделали только через три дня, когда мать привезла из Беларуси деньги. До этого российские врачи помогать умирающей белоруске отказывались. Естественно, неофициально….

Оперировали Лилию 18 июля, в день, когда ей исполнилось 33 года. А 3 августа ее перевезли в Бобруйск в больницу, из которой выписали только 22 декабря. Летом следующего года был лагерь активной реабилитации, а спустя некоторое время она сказала своей матери: «Надо что-то делать, иначе от сидения дома я сойду с ума».

С помощью известного всему Бобруйску Сергея Мацкевича Лилия вышла на знакомого читателям нашей газеты Игоря Стригу и полтора года работала у него в фирме. Вскоре переехала в ту самую квартиру, ради ремонта которой и уезжала в Россию на заработки. Сошлась со своим будущим мужем Яковом Васильевым. В прошлом году они расписались.

Стереотипов в отношении людей с инвалидностью немало, но, пожалуй, самый распространенный, что их обязательно надо жалеть и помогать. И верховодит этот стереотип не только на государственном, но и на бытовом уровне. На самом же деле это не так. Большинство людей с инвалидностью на дух не переносят подобное к себе отношение. Стремление больше думать о других, чем о себе, свойственно большинству людей с инвалидностью...

Руководитель офиса по правам инвалидов Сергей Дроздовский рассказал мне, почему у программы «Повестка 50» именно такое числительное. Оказывается, в Конвенции ООН «О правах инвалидов» ровно 50 статей. Их жизненной реализации и посвящена поддержанная ЕС программа. А вот то, насколько она будет успешной, зависит от каждого из нас. Пример Бобруйска вселяет оптимизм.

Александр Томкович, «Свободные новости»


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