«Жемчужный и Полиенко используют все доступные методы для борьбы за свои права» 1 23.05.2018, 9:53

Михаил Жемчужный

Правозащитники задали неудобные вопросы белорусским властям.

Активисты инициативы «Правозащитники против пыток» продолжают отвечать на высказывания представителей белорусской делегации, озвученные на заседании Комитета против пыток:

Сегодня политзаключенными являются два белоруса – Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Условия содержания и регулярный характер взысканий вызывают большое беспокойство у правозащитников.

Комитет против пыток не мог обойти стороной вопрос существования политических заключенных в Беларуси. На апрельском заседании члены комитета неоднократно задавали вопросы представителям белорусского государства о судьбе Дмитрия Полиенко и Михаила Жемчужного. Комментарий по состоянию политзаключенных Комитету против пыток давала начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Батурицкая Жанна Владимировна.

Доклад комментирует председатель «Правовой инициативы», член рабочей группы по составлению альтернативного доклада в Комитет от лица правозащитных организаций, правозащитница Виктория Федорова.

Жанна Батурицкая: Уголовно-исполнительное законодательство и практика его применения основаны на принципе равенства всех осужденных перед законом. Независимо от политических убеждений, от совершенного преступления, осужденные отбывают наказание в равных условиях. Господин Жемчужный отбывает наказание в 9 -й колонии г. Горки по приговору суда. В период отбывания наказания имеет ряд дисциплинарных взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания. Эти взыскания осужденный оспаривает в суде г. Горки, в Могилевском областном суде, т. е. препятствия для направления жалоб ему никто не чинит. В настоящее время имеется 4 судебных решения, где действия администрации ИК № 9 признаны судом законными. В настоящее время очередная жалоба Жемчужного находится в суде апелляционной инстанции. Рассмотрение дела назначено на второе мая. В связи с этим, до рассмотрения дела судом считаю, что комментировать что-либо преждевременно.

Виктория Федорова: У нас есть основания полагать, что принцип равенства осужденных перед законом в системе исполнения наказаний регулярно нарушается. Безусловно, здесь многое зависит и от действий администрации каждой конкретной колонии. Мы можем с уверенностью говорить, что права Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко, имеющих статус политических заключенных, не соблюдаются в полной мере. Так, после перевода Михаила Жемчужного в ИК № 9 г. Горки условия его содержания существенно ухудшились. Сейчас у Михаила Жемчужного около 30 дисциплинарных взысканий. Недавно он был помещен на 2 месяца в помещение камерного типа, которое мало отличается от штрафного изолятора. Михаил Жемчужный регулярно получает угрозы физической расправы со стороны других заключенных, чему не препятствует администрация. Его просьба о переводе в другую колонию была отклонена. Политзаключенный вынужден добиваться соблюдения собственных прав, используя единственный доступный ему механизм – суд. Однако суды регулярно принимают сторону администрации колонии. Докладчица предпочла промолчать о том, что во время недавнего посещения общественно-наблюдательной комиссией ИК № 9, где содержится Михаил Жемчужный, администрация колонии отказала представителям комиссии во встрече с Михаилом Жемчужным. Поэтому поговорить и оценить условия содержания политзаключенного не удалось.

Жанна Батурицкая: Полиенко отбывает наказание во второй колонии г. Бобруйска. Я так понимаю, интересует вопрос состояния здоровья. В исправительную колонию он прибыл в апреле 2017 года, был незамедлительно осмотрен в карантине, ему установлены диагнозы. В течение года он неоднократно осматривался врачом. С 30 марта 2018 года по 13 апреля находился на лечении в Республиканской больнице департамента исполнения наказаний. В настоящее время находится во второй колонии. Трудоспособен. Спасибо за внимание.

Виктория Федорова: Напомню, что еще год назад правозащитное сообщество признало Дмитрия Полиенко политическим заключенным. По решению международной правозащитной организации Amnesty International Дмитрий Полиенко имеет статус узника совести. На протяжении года, прошедшего после попадания Дмитрия в колонию, правозащитникам регулярно поступают сообщения о том, что его права постоянно нарушаются. Состояние здоровья Дмитрия вызывает опасения. Он регулярно попадает в штрафной изолятор, шесть дней в неделю по 8 часов в день работает на пыльном производстве, при том, что предрасположен к аллергии. Во время посещения представителями общественной наблюдательной комиссии исправительной колонии, где отбывает наказание Дмитрий Полиенко, встретиться с политзаключенным им не удалось. Отказ был мотивирован тем, что в момент посещения Дмитрий находился на промзоне, а специального запроса от Министерства юстиции на беседу именно с Дмитрием Полиенко не поступало.