закрыть
23 мая 2018, среда, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Кому нужен запрет Booking.com в России?

2
  • 23.05.2018, 13:15

Предложение закрыть сервис вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете деятельности сервиса Booking.com на территории России, с которым выступил руководитель одного из российских туроператоров. BBC узнал, что об этом думают другие туроператоры и отельеры.

Стоит ли ограничить работу международного сервиса в качестве ответа на санкции США, федеральное агентство по туризму решит до 4 июня, заявили в ведомстве агентству РИА Новости.

"Мы направили запросы в профильные общественные организации и только после реакции наших коллег мы выдвинем позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении Ростуризма.

Представители российской туристической индустрии, опрошенные журналистами, по-разному оценили предложение: одни назвали его "полным бредом", другие согласны с тем, что деятельность Booking.com в России должна регулироваться гораздо строже, чем сейчас. Но и те, и другие заявляют, что запрещать ничего не нужно.

"Наиболее продвинутая площадка"

"В России Booking на сегодняшний день наиболее продвинутая и наиболее популярная площадка, - сказал вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Александр Бойко. - В Америке другой расклад, а у нас это именно так, и остальные, в том числе и российские сайты, Ostrovok и другие, проигрывают".

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, отметила, что, по ее данным, в некоторых странах Booking.com действительно запрещен.

"Мы вообще против запретов, но мы, конечно, считаем, что Вooking надо регулировать и заставить их работать в правовом поле России", - пояснила она позицию туриндустрии, интересы которой представляет ее союз.

"Далеко не всегда Booking несет ответственность за отсутствие брони, когда человек приезжает в гостиницу. Они берут очень большие комиссии с гостиниц. Все надо очень жестко регулировать", - считает Тюрина.

"Но мы против запретов, - еще раз подчеркнула она в беседе с Би-би-си. - Это ресурс, которым пользуется очень много людей, и это удобно".

Комиссия, которую гостиничный бизнес платит Booking.com за постояльцев, зависит от договора и от страны и иногда, по некоторым данным, доходит до 30% или даже 50%.

В Сибири о таких высоких комиссиях Booking.com не слышали, сказал Бойко. Например, в Новосибирске эта комиссия в среднем составляет 18%.

Отельеры сами выбирают пакет условий, который им подходит. Для новичков рынка комиссия за услуги сервиса онлайн-бронирования обычно выше.

При этом до 70% постояльцев только что открывшимся гостиницах поставляет именно Booking.com, уточнил Бойко. Далее, по его словам, владельцы бизнеса стремятся снижать эту долю, в идеале - до 5%.

"Через Booking клиент приходит, как правило, в первый раз. А дальше это уже мастерство отельера - сделать так, чтобы он потом вернулся, - рассказал эксперт. - Ведь что продает отель? Настроение, улыбку, ночь".

Кто предложил запретить Booking.com

Инициатива о запрете Booking исходила от одного из российских туроператоров. Компания "Свой туристический сервис" недовольна тем, что огромная доля российских гостиниц имеют договоры с этим сервисом, и тем, что российские операторы оказались вытеснены с внутреннего рынка.

"Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com", - пояснял автор предложения Сергей Войтович, который написал письмо в министерство культуры и которого цитирует сайт "Турпром".

Так же и международные сети типа Hayatt и Marriott в России не хотят иметь дела с российскими туроператорами, потому что находятся под "монополией" иностранного сервиса, жаловался Войтович.

Бойко с этим не согласен: "Мне даже в голову такое не может прийти - чтобы я как владелец отеля отказал кому-то в контракте. Мне какая разница, кто мне приведет клиентов?"

Пресс-служба лондонского офиса компании Booking (зарегистрированной в Нидерландах) обещала предоставить журналистам свой комментарий позже.

Компания "Свой туристический сервис" была подрядчиком Ростуризма, а ее руководитель оказался создателем сразу нескольких аналогов Booking.com в России, пишет издание The Bell. По данным Telegram-канала "Чудеса OSINT", этот туроператор заключил с федеральным агентством контракты на 22 млн рублей.

Издание проверило эту информацию по базе "СПАРК-Интерфакс" и убедилось в том, что в 2016-2017 годах "Свой туристический сервис" получил пять контрактов от Ростуризма на проведение выставок и презентаций за рубежом.

Из этих же данных следует, что автор идеи о запрете Booking.com в России ранее пытался создать аналог международного сервиса. Войтович создавал ООО "Букингсервис" и сайт Bsmos.ru, был гендиректором ООО "СВОЙ ИНТЕРНЕШЕНЛ", которому принадлежал сайт Svoy-hotel.ru.

Технический запрос

Предложение Войтовича вызвало бурю откликов в социальных сетях.

Позже в среду минкультуры заявило, что его запрос в Ростуризм носит технический характер и что работе Booking.com на территории России ничего не угрожает.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип