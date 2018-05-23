Кому нужен запрет Booking.com в России? 2 23.05.2018, 13:15

Предложение закрыть сервис вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Минкультуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение о запрете деятельности сервиса Booking.com на территории России, с которым выступил руководитель одного из российских туроператоров. BBC узнал, что об этом думают другие туроператоры и отельеры.

Стоит ли ограничить работу международного сервиса в качестве ответа на санкции США, федеральное агентство по туризму решит до 4 июня, заявили в ведомстве агентству РИА Новости.

"Мы направили запросы в профильные общественные организации и только после реакции наших коллег мы выдвинем позицию по этому вопросу", - говорится в сообщении Ростуризма.

Представители российской туристической индустрии, опрошенные журналистами, по-разному оценили предложение: одни назвали его "полным бредом", другие согласны с тем, что деятельность Booking.com в России должна регулироваться гораздо строже, чем сейчас. Но и те, и другие заявляют, что запрещать ничего не нужно.

"Наиболее продвинутая площадка"

"В России Booking на сегодняшний день наиболее продвинутая и наиболее популярная площадка, - сказал вице-президент Сибирской федерации рестораторов и отельеров Александр Бойко. - В Америке другой расклад, а у нас это именно так, и остальные, в том числе и российские сайты, Ostrovok и другие, проигрывают".

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, в свою очередь, отметила, что, по ее данным, в некоторых странах Booking.com действительно запрещен.

"Мы вообще против запретов, но мы, конечно, считаем, что Вooking надо регулировать и заставить их работать в правовом поле России", - пояснила она позицию туриндустрии, интересы которой представляет ее союз.

"Далеко не всегда Booking несет ответственность за отсутствие брони, когда человек приезжает в гостиницу. Они берут очень большие комиссии с гостиниц. Все надо очень жестко регулировать", - считает Тюрина.

"Но мы против запретов, - еще раз подчеркнула она в беседе с Би-би-си. - Это ресурс, которым пользуется очень много людей, и это удобно".

Комиссия, которую гостиничный бизнес платит Booking.com за постояльцев, зависит от договора и от страны и иногда, по некоторым данным, доходит до 30% или даже 50%.

В Сибири о таких высоких комиссиях Booking.com не слышали, сказал Бойко. Например, в Новосибирске эта комиссия в среднем составляет 18%.

Отельеры сами выбирают пакет условий, который им подходит. Для новичков рынка комиссия за услуги сервиса онлайн-бронирования обычно выше.

При этом до 70% постояльцев только что открывшимся гостиницах поставляет именно Booking.com, уточнил Бойко. Далее, по его словам, владельцы бизнеса стремятся снижать эту долю, в идеале - до 5%.

"Через Booking клиент приходит, как правило, в первый раз. А дальше это уже мастерство отельера - сделать так, чтобы он потом вернулся, - рассказал эксперт. - Ведь что продает отель? Настроение, улыбку, ночь".

Кто предложил запретить Booking.com

Инициатива о запрете Booking исходила от одного из российских туроператоров. Компания "Свой туристический сервис" недовольна тем, что огромная доля российских гостиниц имеют договоры с этим сервисом, и тем, что российские операторы оказались вытеснены с внутреннего рынка.

"Когда мы стали приходить в небольшие гостиницы, нам говорили: мы не очень заинтересованы в российских туроператорах, так как у нас есть Booking.com", - пояснял автор предложения Сергей Войтович, который написал письмо в министерство культуры и которого цитирует сайт "Турпром".

Так же и международные сети типа Hayatt и Marriott в России не хотят иметь дела с российскими туроператорами, потому что находятся под "монополией" иностранного сервиса, жаловался Войтович.

Бойко с этим не согласен: "Мне даже в голову такое не может прийти - чтобы я как владелец отеля отказал кому-то в контракте. Мне какая разница, кто мне приведет клиентов?"

Пресс-служба лондонского офиса компании Booking (зарегистрированной в Нидерландах) обещала предоставить журналистам свой комментарий позже.

Компания "Свой туристический сервис" была подрядчиком Ростуризма, а ее руководитель оказался создателем сразу нескольких аналогов Booking.com в России, пишет издание The Bell. По данным Telegram-канала "Чудеса OSINT", этот туроператор заключил с федеральным агентством контракты на 22 млн рублей.

Издание проверило эту информацию по базе "СПАРК-Интерфакс" и убедилось в том, что в 2016-2017 годах "Свой туристический сервис" получил пять контрактов от Ростуризма на проведение выставок и презентаций за рубежом.

Из этих же данных следует, что автор идеи о запрете Booking.com в России ранее пытался создать аналог международного сервиса. Войтович создавал ООО "Букингсервис" и сайт Bsmos.ru, был гендиректором ООО "СВОЙ ИНТЕРНЕШЕНЛ", которому принадлежал сайт Svoy-hotel.ru.

Технический запрос

Предложение Войтовича вызвало бурю откликов в социальных сетях.

Позже в среду минкультуры заявило, что его запрос в Ростуризм носит технический характер и что работе Booking.com на территории России ничего не угрожает.