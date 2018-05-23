Названы самые полезные летние напитки 3 23.05.2018, 14:27

2,070

Фото: batidosparaadelgazar.info

Утолять жажду нужно не сладкими газировками, а полезными напитками.

Летом всегда хочется выпить чего-то освежающего и холодного, пишет сайт orthodox.od.ua. К сожалению, мы зачастую выбираем различные сладкие газировки: Кока-кола, Фанта, Спрайт и т.д. А ведь сладкие напитки, купленные в магазине, содержат много сахара и калорий, а полезных веществ не содержат вовсе. Следует пересмотреть свой выбор и утолять жажду другими не менее вкусными, но более полезными напитками. Итак, что выбрать?

Вода

Чистая вода – это идеальный напиток. Она не содержит калорий, очищает организм, налаживает и ускоряет обмен веществ, предотвращает обезвоживание. Вода участвует во всех биологических процессах организма. Эта жидкость отвечает за рост, регенерацию, омоложение и увлажнение. Поэтому когда хочется пить, лучше всего выбрать воду. Если не хочется пить просто чистую воду, можно добавить дольку лимона или лайма, листик мяты. Это улучшит и разнообразит вкус напитка.

Компоты и морсы

Лето – сезон ягод. Но можно не просто употреблять плоды, а готовить их них полезные напитки. Морсы и компоты без сахара – это то, что нужно для утоления жажды. Каждая ягода содержит свой набор полезных веществ. Поэтому в течение летнего сезона следует готовить напитки из как можно большого количества разных ягод. Это поможет насытить организм ценными веществами.

Черника содержит витамины А, С, Е, К, железо, цинк, кальций, лютеин, флавоноиды, жирные кислоты. Эта ягоды полезна для здоровья глаз, отличной памяти, нормального пищеварительного процесса.

В состав малины входят витамины Р, группы В, А и С, эфирные масла, салициловая кислота, антоциан, хлор, магний, калий. Ягода помогает предотвратить развитие атеросклероза, снимает жар, убирает воспаления, выводит вредный холестерин.

Клубника содержит много витаминов группы В, а также Е, С, А, К, антиоксидантов, клетчатки, пектинов, органических кислот. Сладкая ягода укрепляет иммунитет, выводит лишнюю жидкость, улучшает работу мозга.

В маленькой ягоде ирге находится масса ценных веществ: витамины, минералы, дубильные и эфирные вещества, флавоноиды, кислоты и т.д. Ирга способствует омоложению организма, улучшает работу сердца, укрепляет зрение.

Земляника содержит такие вещества, как кобальт, йод, фосфор, марганец, флавоноиды, сахара, витамины группы В и С, пектины. Эта лесная ягода защищает от опухолей и болезней суставов, помогает похудеть и улучшить работу мозга.

Вишня помимо витаминов и минералов содержит кумарин, эллаговую кислоту, антоциан, органические кислоты. Вишня избавляет от бессонницы, улучшает работу сердца, мозга, мочевыделительной системы, защищает от вирусов и микробов.

Готовить напитки легко. Для морса достаточно выжать сок ягоды и смешать его с водой. А для приготовления компота следует проварить смесь ягод в воде буквально несколько минут. Если напиток получается очень кислый, можно добавить мед.

Смузи и коктейли

Такие напитки помогают утолить не только жажду, но и голод, то есть, перекусить. Готовят их из фруктов, ягод, зелени, овощей, молочных и кисломолочных напитков, соков, минеральной воды, различных специй. Смузи – более густой напиток, обычно в нем ягоды и фрукты измельчены не полностью, а коктейль – более жидкий напиток.

Чтобы приготовить такие напитки, не потребуется много времени. Достаточно взбить в блендере все ингредиенты. Например, банан, клубнику, йогурт или кефир, огурец, зелень. Вариантов масса! Есть сладкие и несладкие напитки. Но, конечно, стоит воздерживаться от использования сахара, жирных молочных напитков, магазинных соков. Иначе такие смузи и коктейли не только утолят жажду, но и добавят несколько лишних килограммов.

Холодные чаи

Конечно, можно просто заварить зеленый или черный чай, охладить его и пить. Он хорошо утолит жажду. Но лучше, конечно, попробовать новые и более полезные рецепты. Например, добавить к заварке немного тертого имбиря, сок лимона. Или заварить зеленый чай, а когда он остынет, добавить любые нарезанные фрукты и ягоды, кубики льда. Тут тоже много вариантов. Хорошо добавлять цитрусы, мяту, мелиссу, листья смородины и вишни, а также многое другое.

Рецепты прохладительных напитков

Вот несколько оригинальных вариантов напитков, которые помогут утолить жажду и не добавят лишних килограммов.

Ягодный смузи

Смешать чернику, ежевику и малину (достаточно стакана), добавить ванилин, 200 мл натурального йогурта, ложку лимонного сока и взбить в блендере. При желании можно добавить пару листиков мяты.

Мятный напиток

Выжать сок из двух лимонов, смешать с литром теплой воды и добавить сахар по вкусу. Пучок мяты взбить в блендере, добавить в напиток и оставить на сорок минут. Затем охладить и можно пить.

Компот

Стакан черной смородины залить двумя литрами воды и довести до кипения. Добавить два нарезанных яблока, шесть слив, освобожденных от косточки. Варить три минуты, затем добавить десять штук клубники и варить еще минуту. Снять и охладить, при желании добавить лимонную кислоту.

Выбирайте правильные напитки для жаркого лета. Готовьте их заранее и берите с собой. Это поможет избежать употребления готовых сладких напитков.