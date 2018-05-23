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Экс-премьер Македонии получил два года тюрьмы за коррупцию

  • 23.05.2018, 20:41
Никола Гриевский

Никола Гриевский подал в отставку после массовых протестов в 2016 году.

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский судом в Скопье признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам лишения свободы за махинации с тендером на покупку бронированного Mercedes. О этом сообщает РБК со ссылкой на портал «МКД».

На скамье подсудимых также оказался помощник главы МВД Джоко Поповский, который получил шесть с половиной лет тюрьмы. Судебные слушания в отношении третьего фигуранта дела — бывшего министра внутренних дел Горданы Янкулоской — ведутся отдельно из-за ее беременности, уточняет портал Balkan Insight.

По данным следствия, Груевский попросил Янкулоскую приобрести Mercedes за €580 тыс. на средства государственного бюджета, а министр затем сказала Поповскому провести тендер так, чтобы его выиграл дилер Mercedes в Македонии.

«Обвиняемые знали, что речь идет об исключительно дорогостоящем автомобиле. Груевский потребовал, а Янкулоская совершила служебное действие, которое не смела совершать, и подстрекнула Поповского совершить злоупотребление служебным положением», — цитирует портал судью Добрилу Кацарски.

Кроме того, Груевский получил «откат» от сделки, передает слова судьи Reuters. По данным агентства, он является фигурантом еще пяти дел.

Никола Гриевский подал в отставку после массовых протестов в 2016 году. Протестующие обвиняли его в преследовании оппозиции и коррупции.


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