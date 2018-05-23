Коммунальники требуют у гомельчан закрасить непристойные слова в подъезде 2 23.05.2018, 21:43

1,766

Необычные объявления увидели на своих подъездах жители улицы Талалихина в Гомеле.

Сотрудники РЭУ-15 потребовали от жителей, чтобы те самостоятельно закрасили неприличные слова на стенах на лестничных клетках и площадках до конца мая, сообщает сайт gomel.today.

Если жители не исправят ситуацию сами, то коммунальщики угрожают покрасить стены за счет жителей. А стоимость ремонтных работ будет внесена в квитанции платежей.