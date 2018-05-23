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За 20 лет ЕСПЧ взыскал с России €2 миллиарда

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  • 23.05.2018, 21:51

Всего с 1998 года ЕСПЧ было зарегистрировано более 148 тысяч жалоб против российских властей.

За 20 лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России почти два миллиарда евро. Чаще всего российские власти нарушали право своих граждан на справедливое судебное разбирательство и запрет на пытки. Такие данные опубликовал в своем докладе фонд "Общественный вердикт", передает “Радио Свобода”.

Всего с 1998 года ЕСПЧ было зарегистрировано более 148 тысяч жалоб против российских властей. Из них более 136 тысяч были признаны неприемлемыми. Помимо права на справедливый суд и запрет на пытки, в России также часто нарушают право на свободу и неприкосновенность, право на жизнь и право собственности.

Исследование было проведено к юбилею признания Россией юрисдикции ЕСПЧ. Европейская конвенция прав человека действует в России с 5 мая 1998 года.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".


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