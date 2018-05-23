Пять белорусских детей, которые круче, чем взрослые 23.05.2018, 22:56

Эти дети добились приличных для своего возраста успехов.

Принято считать, что раньше все было лучше: деревья выше, таблетки – больше и дети – умнее. Многие думают, что нынешнее поколение из-за доступа к интернету стало более пассивным и потеряло интерес к саморазвитию. Но kyky.org з поговорил с маленькой, но уже известной балериной, шахматистом, боксером, предпринимателем и гимнасткой, чтобы доказать обратное.

Руслан Костевич. 15-летний предприниматель

Руслан еще в средней школе понял, что хочет стать предпринимателем, прочитал книгу Филиппа Котлера «Основы маркетинга», и, будучи восьмиклассником, вступил в ряды школьной бизнес-компании «Денежное дерево». Сначала был маркетологом, а позже его взяли на должность руководителя. «В предпринимательстве можно реализовать все свои желания и увлечения. Нравится спорт? Открывай фитнес-зал, тренируйся и тренируй спортсменов, зарабатывая на этом деньги. Я уже практически уверен, что не смогу на кого-то работать – понял, что хочу реализовать свои мечты, а не чьи-то. Прочитал Котлера, ознакомился с понятием «маркетинг», посмотрел, что про него пишут на зарубежных сайтах, например, на Bloomberg, увлекся просмотром TED. Узнал про школьную компанию и с базовыми знаниями зашел в нее», – говорит парень.

Следующим шагом Руслана стали курсы в Центре развития молодежного предпринимательства БГУ. «Возможно, без опыта обучения в этом центре я бы и не задумал создавать свой проект. Окончу школу – и что дальше?», – задается вопросом Руслан. Говоря про свой проект, он имеет ввиду стартап LiteJob в соцсетях. «Мы помогаем работодателям найти сотрудников, выступаем как кадровое агентство. Первых всегда обслуживаем бесплатно, вторых – нет. Бывает, тебе звонит человек и говорит, что ему срочно нужна работа. Мы закрепляем написанное им же резюме в паблике, он перечисляет на счет проекта символические 4,5 рубля, которые практически автоматом уходят на рекламу. До меня эти деньги не доходят. Я бы не назвал это монетизацией – слишком мелкие доходы. За год работы проекта мы трудоустроили около 300 человек, цель – 500 человек, тогда и будем думать о настоящей прибыли», – поясняет Руслан. И тут же рассказывает про еще одну свою идею – коммерческий бизнес-проект по производству нарезанных и подсушенных фруктов, то есть фрипсов.

Чтобы все успевать, Руслан каждый день составляет себе график, в котором отмечает не только задачи, но и время, которое планирует потратить на них решение: «Раньше просто пытался все запомнить, но в итоге половину из списка сделать не успевал. Сейчас я стараюсь не отвлекаться от дел», – рассказывает Руслан. Благодаря своей целеустремленности Руслану удалось договориться о личной встрече с венчурным инвестором Виктором Прокопеней.

Кто меня впечатляет из бизнеса? Как-то я составлял список людей, у которых хотел бы взять интервью, в нем был Юрий Гурский – очень интересный человек, от инвестиций которого я бы не оказался. Кто впечатляет? Банально – Илон Маск. Стив Джобс тоже был великолепен», – поясняет Руслан и завершает рассказ про свои проекты: «Это точно не хобби. Я понимаю, что пока что все не очень серьезно, мы можем просто взять и забить на тот же LiteJob. Но за время его существования мы, несовершеннолетние, многим взрослым дядям жизнь изменили – какое же это хобби? Это дело! Я не хочу быть типичным молодым человеком, я понимаю, что надо всегда что-то делать, ведь всем мы один раз живем».

Вера Шпаковская. Девятилетняя балерина, которую уже отметили в Нью-Йорке

Фото: Анна Занкович

Вера начала заниматься балетом, когда ей было всего четыре года: «К нам в детский сад пришла учительница и отобрала детей для своей балетной группы. Но меня тогда в группе не было – я сидела дома, болела ветрянкой. О танцах родителям рассказала бабушка (она в моем садике работает) и меня тоже отвели на урок, так я начала заниматься балетом. Это очень красивое искусство, мне оно очень нравится. Если усердно заниматься, ты станешь великим, как например, Марианела Нуньес, Наталья Осипова, Марина Семенова, Галина Уланова. Это знаменитые балерины 20 века, я хочу дорасти до их уровня. Я много кого знаю, они меня вдохновляют», – рассказывает Вера и переходит к разговору о суровых буднях балерины. «Я просыпаюсь, иду в школу, потом меня забирают и отвозят на балет. Обычно тренировки 6-7 раз в неделю, редко – 5 раз. Если мы не готовимся к конкурсам, занимаемся по 3-4 часа, когда скоро соревнование, проводим в классе пять часов. А потом я прихожу домой, делаю уроки и ложусь спать. Что я уже выиграла? Я заняла первое место на престижном конкурсе в Париже, потом – в Санкт-Петербурге и Минске. Когда мне было восемь лет, я попала в топ-12 лучших балерин мира своего возраста в Нью-Йорке».

Фото: Анна Занкович

Кроме Америки, Франции и России, девочка в свои девять лет уже видела и Украину, Германию: «Моей бабушке нравятся маленькие пятиэтажные дома, а мне – небоскребы, наверное, поэтому я бы еще раз съездила в Нью-Йорк», – говорит Вера. На вопрос «кем ты хочешь стать?», девочка уверенно отвечает: «Балериной. Это уже несложно. Мне не разрешают есть шоколад, белый хлеб, булки, но мне такая еда и не нравится, я больше люблю морепродукты, мидии, например. Еще сильно растягивают на занятиях, но и к этому я уже привыкла. Нет, ничего не болит (улыбается). Я занимаюсь музыкой, играю на фортепиано, читаю книги. Понравилась про «Чиполлино», но больше люблю читать про балет – «Дон Кихот», например, и «Лебединое озеро». А еще на Youtube разные передачи смотрю, в основном тоже про балет. Блогеры? Кто это такие? (смеется). Свободное время у меня есть, правда, только вечером и иногда по выходным».

Иван Марцев. 13-летний шахматист-интроверт

Иван – круглый отличник, который ходит в школу без энтузиазма, считает, что там много несправедливости. Он не вдохновляется никем из мировых интеллектуалов, но уже шесть лет профессионально играет в шахматы. К увлечению Иван пришел сам, когда ему было шесть лет: собрал серию журналов о шахматах, сам изучил правила игры и решил сыграть на даче с дедушкой свою первую партию. «Мы сыграли, а мамы и бабушки решили, что меня надо отдать в шахматный клуб», – рассказывает Иван. Сначала он занимался только классическими шахматами, а потом случайно познакомился с тренером по японским шахматам Сёги и увлекся ими. «Они сильно отличаются от обычных. Там доска 9х9, фигуры другие: есть серебряный, золотой генерал. Главное их отличие от классических шахмат в том, что захваченные фигуры соперника можно выставлять на доску как свои. Они мне больше нравятся, да и получается лучше именно с Сёги». Дома у Вани уже около тридцати кубков и медалей с шахматных чемпионатов Беларуси, России, Латвии и Польши.

Ваня очень скромный, поэтому только от его мамы мы узнаём, что он самый молодой дан-игрок в Европе по Сёги (этот разряд значит, что 13-летнего парня признали профессионалом).

В общем рейтинге игроков Беларуси он на седьмом месте, а на восьмом сейчас его тренер – Сергей Лысенко.

«Если на чемпионат приезжают японцы, шансов выиграть практически нет – они лучшие. Хотя, была одна девушка из Польши – которой удалось выиграть чемпионат Европы по Сёги, а затем и чемпионат мира. Одним из самых значимых турниров для меня стал юношеский чемпионат Европы по Сёги 2017, который проходил во Вроцлаве, я занял там первое место. Вообще, в Европе проводят очень мало соревнований для детей. В основном устраивают турниры «для всех возрастов», поэтому я играл и обыгрывал не только ровесников. Не скажу, что со взрослыми играть волнительнее».

Несмотря на очевидные успехи, Иван когда-нибудь перестанет играть в шахматы: «В обычные шахматы я уже не играю, японские все еще нравятся, но я не хочу связывать с ними свою жизнь: зарабатывать на игре – крайне сложно. Для начала надо стать профессионалом – поступить в соответствующую школу, а она есть только в Японии. Условия отбора тоже сложные: тебя должны рекомендовать, и только потом будут экзамены. Помимо эссе нужно предсказать позиции на несколько ходов вперед – это может быть легко, но чаще – очень сложно».

Про возможную будущую профессию Иван так и не рассказал, аргументировал тем, что ему лень сейчас про это думать (но точно не программист). «Люблю математику (из-за учителя) и английский, выступаю на олимпиадах. Хотел бы уехать в Канаду – мне нравится эта страна, она красивая. Новости я нахожу в соцсетях, чаще всего сижу в ВК. Вообще мечты – это что-то нереальное, я больше рассматриваю реальные варианты. В целом, меня интересует экономика, но сейчас я имею очень слабое представление о ней. Задумывался и о своем стартапе: неважно, что продавать или покупать, главное – прибыль. Но опять же, с этим нужно основательно знакомиться, разбираться – не хочу пока об этом думать. Надеюсь, подумаю об этом летом».

Руслана Зайцева. Восьмилетняя гимнастка и хип-хопер, которая мечтает создать свой блог

Уже год Руслана учится в академии для девочек IT Princess. Занимается практически всем и сразу, учит основы программирования и рисования: «Мы уже создавали игры в Scratch: делали пинг-понг, лабиринт, по которому ходил персонаж и яблоки собирал. Интересное занятие, но я не хочу становиться программистом, думаю, я хочу стать дизайнером одежды. Бывает, срисовываю из Google картинки, иногда рисую сама», – рассказывает Руслана, поправляя чокер. «Увидела чокеры у людей на улице и попросила маму мне его купить, уже год практически не снимаю. Я стараюсь следить за модой, смотрю с мамой модные показы, но пока что ей нравится больше, чем мне», – улыбаясь рассказывает Руслана.

Помимо интеллектуальных увлечений, у юной модницы есть и активные: Руслана – многократный чемпион по хип-хопу, дома у нее висит куча медалей из разных стран. Еще девочка занимается гимнастикой. «Мне нравится, что там все плавно, красиво, изящно, как носки в воздухе тянут. И купальники у гимнасток красивые (смеется). Пока что мне не все удается сделать. Есть элемент – надо ногу за спиной захватить и над головой ее согнуть – он очень сложный.

Чтобы лучше получалось, нас растягивают. Я всегда думаю, что связки порву, но это не так больно (смеется).

Из гимнасток я знаю только Мелитину Станюту, думаю, позже еще кого-нибудь узнаю. Станюта крутая, она много выступала, в Олимпиадах участвовала. Мне тоже так хочется, но пока что я ни разу не танцевала соло», – объясняет Руслана а на вопрос, соблюдает ли она, как Мелита, строгую диету, отвечает: «У меня нет ограничений по еде. Мне даже одноклассница Катя сказала: «Мы все едим и едим, но все равно худые».

Учитывая разноплановые увлечения, у восьмилетней девушки занятость покруче, чем у современного студента: «Я учусь в школе во вторую смену, на гимнастику хожу по вторникам и пятницам, на хип-хоп – по понедельникам и четвергам. Получается, свободное время у меня есть только в среду вечером и по выходным. Мне это нравится: лучше, когда у тебя больше времени тратится на саморазвитие, чтобы, как говорят, фундамент в детстве закладывать. Если ты будешь приходить домой и ничего не делать – не добьешься никакого результата», – уверяет Руслана. Несмотря на дикую занятость, наша героиня успевает смотреть Youtube. «Я тоже хочу снимать блог, но не так, как это делает моя одноклассница – она даже монтаж не умеет делать. Я сначала всему научусь, куплю штатив, камеру, фон – тогда и начну». «На самом деле, я еще не поняла, кем лучше стать: тем, у кого работа интересная, или тем, кто хорошо зарабатывает. Не думаю, что эти вещи можно соединить. Но я знаю, что не хочу быть такой, как сейчас. Я, конечно, думаю, что уже вся такая взрослая, но это не так. Но быть взрослой очень хочется, несмотря на то, что взрослые наоборот всегда хотят вернуться в детство. Наверное, лет в 15 я уже начну заниматься серьезным делом, но спорт не брошу».

Максим Волоткович. 11-летний тайский боксер

Максим пришел в бокс четыре с половиной года назад, произошло это случайно: «Летом мы с друзьями как обычно пришли на наш стадион в Осиповичах и увидели, как спортсмены по кругу бегают. Сначала мы подумали, что они в футбол играют, но потом ребята зашли в зал. Мы за ними проследили и увидели, как парни вышли на ринг. Мне понравилось, и я тоже захотел заниматься тайским боксом. Пришел к тренеру – меня взяли в секцию. В этом спорте много крутых спортсменов, мне очень нравятся Эдуард Михович, Андрей Кулебин, Влад Роголевич. Мой кумир – Буакав Пор Прамук, у него уже боев 300 было, но проигрывал он мало».

За свою пока недолгую карьеру Максим уже успел завоевать золото на первенстве Беларуси, серебро на первенстве Европы и бронзу на кубке Европы. «В Беларуси из-за соревнований практически везде уже был, а за границей – только в Литве и Латвии выступал. Тренировки по боксу у меня четыре раза в неделю, занимаемся с утра по полтора часа. Вообще, мне не сложно, только перед соревнованиями надо режим соблюдать. Обычно я спрашиваю у дяди, что нужно делать, он тоже этим спортом занимался. Когда мне нужно было сбрасывать вес, я старался есть низкокалорийную еду и переставал есть после шести вечера. Воду пил. Конечно, иногда хочется вкусного (бывает, мы хлеб с друзьями из столовой таскаем), но я всегда стараюсь терпеть – лучше очередной бой выиграть, чем поесть ночью бургер. Сейчас мне надо не сбрасывать, а набирать вес: с 41,5 до 42 килограммов», – рассказывает Максим.

«Мой тренер – как вторые мама и папа вместе. Он нас учит разным приемам, рассказывает, что хорошо, а что плохо, как нужно вести себя перед боем. Когда мне перед рингом становится страшно, он говорит, что это нормально, что страх можно перебороть – и у меня это получается. Я всегда думаю на соревнованиях, что выйду и всех разгромлю. Родители меня тоже понимают, поддерживают, за что я им очень благодарен», – рассказывает Максим, который в свои 11 лет уже четко продумал план на жизнь: «До 40 лет я буду тайским боксером, стану настоящим профессионалом, потом буду работать тренером. Никем другим становиться не хочу, даже программистом – я учусь средне, мне вообще в школу ходить не нравится. Из уроков мне только физкультура, ОБЖ и история Беларуси нравятся, особенно интересное было занятие, когда рассказывали про Туровское княжество». Максим утверждает, что ни музыку, ни книги он не любит: «Когда есть свободное время, могу с друзьями на улице поиграть в футбол или просто погулять. А еще каждый день смотрю Youtube, мне нравятся видео про тайский бокс и про игры».