закрыть
24 мая 2018, четверг, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Что не так с Академией управления при Лукашенко

10
  • 24.05.2018, 12:32
  • 2,710
Фото: openbelarus.ru

Диктатор сменил ректора вуза, удостоив учреждение критики.

Udf.by рассказывает, о чем руководитель Беларуси не упомянул.

Назначая ректором Академии управления при Лукашенко Геннадия Пальчика, бывшего председателя Высшей аттестационной комиссии, Лукашенко высказал недовольство системой образования в вузе и потребовал приглашать туда «больше людей с экономическим или юридическим уклоном».

Какие еще промахи, так или иначе, были связаны с вузом?

Учеба в Академии управления для многих была формальностью

В вуз направляют управленцев из министерств, исполкомов, судов, Нацбанка, КГБ, ФПБ, БРСМ. Считается, что это подтверждение того, что человек входит в кадровую обойму властей. На деле же выходило, что многие слушатели были предпенсионного возраста –успеют ли они применить на деле полученные знания?

Да и в уровне знаний многие сомневаются. В сети можно встретить возмущенные комментарии о плохой работе выпускников управления. Отучившись по разнарядке и за бюджетные деньги, многие проигрывают при сравнении с выпускниками других вузов.

Ошиблись при назначении предыдущего ректора

До 2014 года Академию управления при Лукашенко возглавлял Анатолий Морозевич, который скоропостижно скончался в возрасте 66 лет. На его место назначили 38-летнего историка и бывшего «депутата» Марата Жилинского.

Фото: pac.by

Что новый руководитель «не тянет» поняли довольно скоро. С учетом всех нареканий Марат Жилинский сумел задержаться в кресле ректора всего четыре года. Некоторые его инициативы выглядели довольно странными. Например, когда в апреле Лукашенко потребовал от чиновников не избегать общения с журналистами государственных СМИ, Жилинский заявил, что его вуз научит руководителей выступать перед камерой.

Увольнение молодого 42-летнего руководителя – расписка Администрации Лукашенко в том, что была допущена серьезная ошибка.

Провал с английским языком

Еще год назад Лукашенко негодовал: управленцы выходят из Академии с невысоким уровнем знания английского языка:

«Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими».

В вузе руководителя страны как будто не слышали. Оцените следующую ситуацию. В начале этого года Академия управления при Лукашенко запустила новый сайт. Ректор Марат Жилинский заявил:

«Нам важно, чтоб нас видели, и не только на площадке Беларуси, но и в СНГ, в Евразийском союзе, а также в мире».

Но прошло четыре месяца, а у сайта так и осталась единственная версия – русскоязычная. Ни английской, ни белорусской версий пока так и не появилось.

Сотрудница Академии помогла обвинению против Анны Шарейко

В 2014 году Комитет государственного контроля попросил Академию управления дать экспертное заключение о работе Витебской бройлерной птицефабрики, в частности о процедуре проведения торгов по закупке кормов.

Доцент кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления Юлия Амельченя после проверки сообщила, что были нарушены принципы конкурса, сообщал Sputnik. Руководство птицефабрики с этим было не согласно, но директор Анна Шарейко попала на два года за решетку, а Юлия Амельченя стала свидетелем со стороны обвинения.

На суде, сотрудница Академии заявила: «Можно поставить под сомнение, что руководство фабрики действовало в интересах предприятия».

Завершился суд тем, что обвинение признало отсутствие материального ущерба по делу, хоть и осталось при мнении, что деяния обвиняемых нанесли вред государственным и общественным интересам. Анна Шарейко, которую многие считают невиновной, вернулась к руководству птицефабрики, которая за время ее отсутствия стала нести убытки.

Фото: pac.by

Какое будущее ждет Академии управления при ?

Об этом можно судить по высказываниям Лукашенко. С одной стороны он потребовал «полностью перевернуть систему образования» в Академии. И при этом Лукашенко сказал:

«Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить».

Остается догадываться, как можно изменить систему образования в вузе, не зная, что в итоге должно получиться. Судя по всему, в деятельности Академии будет сделано еще немало ошибок.


популярное за неделю

Мнение

Сумасшествие как национальная идея России
Сумасшествие как национальная идея России Александр Ципко
Начало новой эпохи
Начало новой эпохи Виталий Портников
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!»
Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!» Леонид Кулаков
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк