Что не так с Академией управления при Лукашенко 10 24.05.2018, 12:32

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Фото: openbelarus.ru

Диктатор сменил ректора вуза, удостоив учреждение критики.

Udf.by рассказывает, о чем руководитель Беларуси не упомянул.

Назначая ректором Академии управления при Лукашенко Геннадия Пальчика, бывшего председателя Высшей аттестационной комиссии, Лукашенко высказал недовольство системой образования в вузе и потребовал приглашать туда «больше людей с экономическим или юридическим уклоном».

Какие еще промахи, так или иначе, были связаны с вузом?

Учеба в Академии управления для многих была формальностью

В вуз направляют управленцев из министерств, исполкомов, судов, Нацбанка, КГБ, ФПБ, БРСМ. Считается, что это подтверждение того, что человек входит в кадровую обойму властей. На деле же выходило, что многие слушатели были предпенсионного возраста –успеют ли они применить на деле полученные знания?

Да и в уровне знаний многие сомневаются. В сети можно встретить возмущенные комментарии о плохой работе выпускников управления. Отучившись по разнарядке и за бюджетные деньги, многие проигрывают при сравнении с выпускниками других вузов.

Ошиблись при назначении предыдущего ректора

До 2014 года Академию управления при Лукашенко возглавлял Анатолий Морозевич, который скоропостижно скончался в возрасте 66 лет. На его место назначили 38-летнего историка и бывшего «депутата» Марата Жилинского.

Фото: pac.by

Что новый руководитель «не тянет» поняли довольно скоро. С учетом всех нареканий Марат Жилинский сумел задержаться в кресле ректора всего четыре года. Некоторые его инициативы выглядели довольно странными. Например, когда в апреле Лукашенко потребовал от чиновников не избегать общения с журналистами государственных СМИ, Жилинский заявил, что его вуз научит руководителей выступать перед камерой.

Увольнение молодого 42-летнего руководителя – расписка Администрации Лукашенко в том, что была допущена серьезная ошибка.

Провал с английским языком

Еще год назад Лукашенко негодовал: управленцы выходят из Академии с невысоким уровнем знания английского языка:

«Это же не дело, что сегодня госслужащие через переводчика общаются со своими сверстниками за границей, экспертами и прочими».

В вузе руководителя страны как будто не слышали. Оцените следующую ситуацию. В начале этого года Академия управления при Лукашенко запустила новый сайт. Ректор Марат Жилинский заявил:

«Нам важно, чтоб нас видели, и не только на площадке Беларуси, но и в СНГ, в Евразийском союзе, а также в мире».

Но прошло четыре месяца, а у сайта так и осталась единственная версия – русскоязычная. Ни английской, ни белорусской версий пока так и не появилось.

Сотрудница Академии помогла обвинению против Анны Шарейко

В 2014 году Комитет государственного контроля попросил Академию управления дать экспертное заключение о работе Витебской бройлерной птицефабрики, в частности о процедуре проведения торгов по закупке кормов.

Доцент кафедры гражданского и хозяйственного права Академии управления Юлия Амельченя после проверки сообщила, что были нарушены принципы конкурса, сообщал Sputnik. Руководство птицефабрики с этим было не согласно, но директор Анна Шарейко попала на два года за решетку, а Юлия Амельченя стала свидетелем со стороны обвинения.

На суде, сотрудница Академии заявила: «Можно поставить под сомнение, что руководство фабрики действовало в интересах предприятия».

Завершился суд тем, что обвинение признало отсутствие материального ущерба по делу, хоть и осталось при мнении, что деяния обвиняемых нанесли вред государственным и общественным интересам. Анна Шарейко, которую многие считают невиновной, вернулась к руководству птицефабрики, которая за время ее отсутствия стала нести убытки.

Фото: pac.by

Какое будущее ждет Академии управления при ?

Об этом можно судить по высказываниям Лукашенко. С одной стороны он потребовал «полностью перевернуть систему образования» в Академии. И при этом Лукашенко сказал:

«Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить».

Остается догадываться, как можно изменить систему образования в вузе, не зная, что в итоге должно получиться. Судя по всему, в деятельности Академии будет сделано еще немало ошибок.