Как прижать друзей Путина? 3 Леонид Бершидский, Bloomberg

25.05.2018, 9:23

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Читайте доклад о «Газпроме».

Доклад о работе российского гиганта Газпром, из-за которого его соавтор был уволен, должны прочесть все западные политики.

Доклад подготовили аналитики Sberbank CIB Алекс Фэк и Анна Котельникова. В тексте под заголовком «Gazprom: Performing As Designed» («Газпром: действуя по плану) содержится альтернативная теория: у главного монополиста на природный газ в России все не так плохо, как считают акционеры, исходя из медленного роста доходов и огромных капитальных расходов; просто он работает на другую группу заинтересованных сторон – подрядчиков. В докладе говорится, что подрядчики и компания «объединены стремлением заниматься любой деятельностью под видом реализации проектов, по крайней мере, на территории России, где их сложнее контролировать. Более того, в конечном итоге они связаны с российской властью, поэтому Газпромом вряд ли будут управлять в интересах акционеров».

Далее в докладе утверждается, что все крупные проекты «Газпрома» – трубопровод в Китай «Сила Сибири» стоимостью $55 млрд., «Турецкий поток» стоимостью $20 млрд. в Турцию и газопровод «Северный поток-2» в Германию, в $17 млрд. расходов Газпрома – выгодны только подрядчикам.

По данным анализа Фэка, китайский трубопровод экономически менее выгоден, чем альтернативный проект, который отбросили ради него. У двух других – избыток производственных мощностей, в то время как украинский транзит был бы просто идеален. «Турецкий поток» станет прибыльным только через 50 лет, а «Северный поток-2» – через 20. Можно предположить, что все они осуществляются в геополитических интересах, но это не совсем так. По оценкам Фэка, половина капитальных затрат на «Турецкий поток» будет направлена на строительство береговой части трубопровода в России, осуществляемого местными подрядчиками газовой монополии. Что касается «Северного потока-2», он также требует расширения наземной транзитной системы России. Фирма «Стройтранснефтегаз» недавно получила этот контракт без тендера.

«Стройтранснефтегаз» частично принадлежит Геннадию Тимченко – миллиардеру, другу президента РФ Владимира Путина, как и второй подрядчик – «Стройтрансгаз», который занимается основной частью «Силы Сибири». «Стройгазмонтаж» – другой крупный строитель китайского трубопровода – основан Аркадием Ротенбергом, еще одним приспешником Путина. Недавно построенный, Загорский трубный завод, в котором крупный акционер – одногруппник Путина, Николай Егоров, увеличивает свою долю поставками труб большого диаметра «Газпрому»: заменяя старые на новые.

По словам Фэка, «Газпром» также отказался от проектов, которые не выгодны отечественным подрядчикам: разработкой арктического газового Штокмановского месторождения должны были заниматься французская Total и норвежская Statoil.

Газпром во власти подрядчиков, связанных с Путиным: не акционеров, и даже не геополитических интересов Кремля. И это теория – не новая: она существует с середины 2000-х годов. Именно тогда приятели Путина, подписав жирные контракты с правительственными компаниями, начали становиться миллиардерами. Однако именно содержательное разъяснение Фэка, распространенное подконтрольной государству инвесткомпанией, задело за живое.

В докладе о нефтяном гиганте «Роснефти» в прошлом году Фэк критиковал за жадность и безответственное заимствование главного исполнительного директора Игоря Сечина. Тогда Сбербанк отозвал отчет и переиздал его с правками, убрав часть о Сечине. Но Фэк остался работать. В этот раз ему не повезло: руководство посчитало доклад о Газпроме «непрофессиональным» и немедленно уволило его.

В этой истории – много уроков для западных представителей, которые занимаются разработкой санкций против России. На этой неделе парламент Великобритании опубликовал отчет под названием «Московское золото: российская коррупция в Британии». В нем говорится о продажах российского долга (включая облигации «Газпрома») и причастности Лондона. Действительно, зачем помогать компаниям, подконтрольным российским миллиардерам или их правительству, которые привлекают деньги и инвесторов в Лондоне, если конечными бенефициарами инвестиций являются люди, связанные с Путиным: основа его самодержавного режима?

Однако на это все можно взглянуть с другой стороны. Такие компании, как Газпром, Роснефть и Сбербанк, – ценность для миллионов простых россиян. Эти компании – национальное богатство России. Они трудоустраивают сотни тысяч людей. Что важнее для Запада: хотят ли они подорвать жизни этих людей, или им нужнее задеть стороны, связанные с Путиным?

Если вы сторонник подхода кнута, ваш ответ может быть: все, что плохо для России – хорошо для Запада. Однако я поспорил бы, что в долгосрочной перспективе такой подход настроен на нечто большее, чем просто разрушение. А вот реформированные и независимые эти крупные ОАО могут быть очень нужны для восстановления России после Путина. Интересы людей, связанных с Путиным, которые доят эти компании, можно задеть иным способом, отдельно.

К примеру, так. Любой заинтересованный в разработке эффективных санкций, должен изучать базы данных госзакупок в РФ и следить за новостями о контрактах крупных государственных компаний. А затем отслеживать доходы от этих контрактов, – которые часто распределяются без какого-либо публичного контроля или конкуренции, – в западных активах через оффшорные компании, используемые как перевальный пункт. Закрыть этому капиталу дорогу на экспорт – более разумный шаг, чем ударить по относительно прозрачным АО, чья открытость – единственная гарантия, что из них не высосут все до последнего. Это – более разумное решение, как для Запада, так и для будущего России после Путина.

В этом докладе – много анализа, который можно использовать для дальнейших разработок; и не теряйте из виду Фэка, когда он найдет новую работу.

Леонид Бершидский, Bloomberg

Перевод: Новое время