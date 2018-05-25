В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане
- 25.05.2018, 9:35
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По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.
Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство.
Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.
Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось, сообщает BBC.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, мотивы преступников также неизвестны.
Полиция опубликовала в "Твиттере" снимок камеры видеонаблюдения, на котором видно двух подозреваемых в толстовках с капюшонами. Один из них, по всей видимости, несет в руках бомбу.
Взрыв в Миссиссоге произошел спустя месяц после нападения в Торонто, жертвами которого стали 10 человек, еще 15 получили ранения. Нападавший - 25-летний Алек Минасян выехала на тротуар в арендованном автофургоне и начал сбивать людей.