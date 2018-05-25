Архитекторы: Минску нужен комитет по эстетике 1 25.05.2018, 12:09

Михаил Гаухфельд

Фото: tut.by

Минчане дали властям рецепт от архитектурной безвкусицы.

Жители Минска посоветовали пойти по успешному пути Нидерландов и утверждать все значимые архитектурные объекты в общественном комитете по эстетике при Министерстве архитектуры и строительства, пишет tut.by.

Эту идею поддержал заместитель председателя Белорусского союза архитекторов Михаил Гаухфельд.

– Нам нужен такой общественный комитет, в который на общественных началах вошли бы уважаемые люди, которым и население, и власти доверили бы согласовывать что-то действительно эстетически интересное.

Чтобы это было бесспорное мнение об эстетическом виде того или иного здания, в совет должны войти люди разных взглядов, возраста, разных профессий: архитекторы, художники, историки и просто уважаемые люди и представители власти. Тогда в этом был бы смысл.

По словам Гаухфельда, главную роль сегодня играют не архитекторы, а застройщики: «Я считаю, что значение совета по градостроительству упало до предела».

Союз архитекторов уже пытался повлиять на застройку Минска и предлагал прописать в правилах следующее: тендеры на проектирование объектов, расположенных в пределах второго городского кольца и по основным магистралям города, необходимо проводить только по результатам открытых или заказных архитектурных конкурсов с обсуждением результатов в СМИ и привлечением победителей к дальнейшей реализации проекта.

– К сожалению, все основные объекты, которые формируют облик города и его эстетику, даже не рассматриваются на градостроительном совете, – сказал Гаухфельд.