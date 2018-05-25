Прервавший игру в регби кенгуру стал звездой Сети 25.05.2018, 14:12

Архивное фото

Кенгуру получил минуту славы, прискакав на спортивное поле.

Видеоролик, снятый в Новом Южном Уэльсе (Австралия), показывает, что даже для жителей этой страны встреча с кенгуру вполне может стать неожиданностью, пишет 120.su.

Это животное, руководствуясь одному ему известными мотивами, прискакало на спортивное поле и показало себя во всей красе и игрокам, и зрителям, снимавшим всё происходящее на видео.

Правда, кенгуру недолго радовал взгляд очевидцев — он умчался прочь, так что игра в регби возобновилась уже через несколько секунд.