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Прервавший игру в регби кенгуру стал звездой Сети

  • 25.05.2018, 14:12
Архивное фото

Кенгуру получил минуту славы, прискакав на спортивное поле.

Видеоролик, снятый в Новом Южном Уэльсе (Австралия), показывает, что даже для жителей этой страны встреча с кенгуру вполне может стать неожиданностью, пишет 120.su.

Это животное, руководствуясь одному ему известными мотивами, прискакало на спортивное поле и показало себя во всей красе и игрокам, и зрителям, снимавшим всё происходящее на видео.

Правда, кенгуру недолго радовал взгляд очевидцев — он умчался прочь, так что игра в регби возобновилась уже через несколько секунд.


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