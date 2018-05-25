Трамп: Саммит с Ыном все еще может пройти 12 июня 25.05.2018, 19:23

Дональд Трамп

Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном «в любое время и в любом формате».

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня, как и было запланировано, несмотря на то что днем ранее Белый дом объявил об отмене саммита, передает ВВС.

"Посмотрим, как пойдет. Это может даже быть 12-е [июня]. Мы сейчас с ними говорим. Они очень хотят это сделать, и нам бы хотелось это сделать", - заявил Трамп журналистам в пятницу.

За день до этого американский президент обвинил КНДР в "открытой враждебности" за отмену запланированного саммита.

После этого Пхеньян заявил, что готов провести переговоры с Вашингтоном "в любое время и в любом формате".

Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван подчеркнул, что Пхеньян глубоко сожалеет о решении Вашингтона отказаться от переговоров.