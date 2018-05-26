В Карибском море робот нашел галеон с миллиардными сокровищами 1 26.05.2018, 12:04

Ученые рассказали подробности открытия затонувшего в 1708 году у побережья Колумбии испанского галеона «Сан-Хосе».

Точное место крушения трехматчтового 62-пушечного судна долгое время оставалось одной из главных исторических морских загадок. Галеон, на борту которого было 600 человек, а также груз золота, серебра, изумрудов, пошел ко дну во время битвы в ходе войны с британской эскадрой. «Сан-Хосе» называли «святым Граалем кораблекрушений» и искали как ученые, так и «черные археологи», пишет vokrugsveta.ua.

Корабль был найден в 2015 году. И лишь теперь специалисты Массачусетского института океанографии рассказали подробности открытия. Корабль удалось обнаружить с помощью автономного глубоководного робота. Он сделал несколько фотографий.

Сообщается, что галеон находится на глубине около 600 метров и покрыт толстым слоем придонных отложений. Точное место его нахождения засекречено колумбийским правительством.

«Благодаря изображениям с камеры мы смогли увидеть новые детали в обломках», — рассказал инженер Майк Перселл. Так, к примеру, хорошо видна резьба и декоративное литье на пушках.

Стоимость сокровищ, которые находились на корабле, в современном эквиваленте оценивается в 17 миллиардов долларов. Они пока что все еще находятся под водой.