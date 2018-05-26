Литва по-прежнему лидер по употреблению алкоголя в мире 4 26.05.2018, 13:15

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Но ситуация начинает меняться после введения ограничений на продажу спиртного.

Литва по-прежнему лидер по употреблению алкоголя в мире. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленные 25 мая. Литовские политики утверждают, что это уже старые данные, после введения новых ограничений ситуация меняется, сообщает ru.delfi.lt.

Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что введенные с нового года ограничения действуют.

"Снижение доступа алкоголя, повышение цен, отмена рекламы - вот основные факторы, снижающие потребление. Мы сегодня уже видим, что они действуют, к примеру, новшество, связанное с акцизами, показывает, что продажи многих видов алкоголя снижаются", - сказала она.

По словам Бушинскайте-Шрюбене, надо немного времени, чтобы увидеть результат, их действие. А оно ощущается.

"Мы надеемся, что решение оправдает себя, поскольку эти меры действуют и за рубежом, где фиксируется их влияние", - сказала она.

В отчете ОЭСР сказано, что в Литве на одного жителя старше 15 лет в 2015 г. приходилось в среднем 15,2 л алкоголя. Это больше, чем в других странах ОЭСР. На втором месте - Бельгия (на 2,6 л меньше, чем в Литве). Меньше всего алкоголя употребляют в Израиле - 2,6 л в год на одного жителя старше 15 лет. Средний показатель по ОЭСР - 9 л в год.

В отчете сказано, что в Литве много людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, самоубийств, болезней печени - это определено образом жизни людей и системой здравоохранения.

Представитель ОЭСР Франческа Коломбо сказала, что в Литве небольшая продолжительность жизни также из-за употребления алкоголя и курения.

"В Литве потребление алкоголя снижается с 2012 г., но это небольшое снижение - на 300-500 мл в год. Нас это не радует, хотелось бы больших перемен. По данным ВОЗ, в 2016 г. в Литве один человек старше 15 л в среднем употреблял 15,2 л алкоголя в год. Больше всего алкоголя употребляют в Европе, а из европейских стран - в Литве", - сказала глава Департамента по контролю над алкоголем и табаком Гражина Белян.

Однако она считает, что принятые с 1 января 2018 г. меры вскоре принесут плоды.