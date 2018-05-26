Представители дома Романовых решили проехать по Крымскому мосту 4 26.05.2018, 13:52

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Глава Российского императорского дома Романовых княгиня Мария Владимировна посетит оккупированный РФ Крым.

В рамках визита запланирован проезд по Крымскому мосту. Об этом РБК сообщил советник канцелярии главы дома Романовых в Крымском регионе Владислав Пилькевич.

«Визит приурочен к 235-летию вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи, к 235-летию со дня указа Екатерины Великой об основании Черноморского флота и 235-летию со дня закладки самого города Севастополя. Одним из ключевых моментов визита будет проезд по Крымскому мосту», — заявил Пилькевич.

По его словам, Российский императорский дом с самого начала поддержал правовой выбор крымчан, который они сделали в 2014 году на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. Пилькевич добавил, что «таким визитом Российский императорский дом еще раз хочет напомнить всему международному сообществу об исторической и правовой принадлежности Крымского полуострова России».

По его словам, в программе запланировано посещение Симферополя, Севастополя. Также состоятся встречи с руководством законодательного собрания Севастополя, президиумом Государственного совета Республики Крым и с представителями Русской Православной Церкви.Визит продлится с 28 мая по 3 июня.

Как отмечается на сайте канцелярии Российского императорского дома, княгиня Мария Владимировна является его главой. Ее наследник — цесаревич, князь Георгий Михайлович.

Мария Владимировна Романова была единственным ребенком главы императорского дома в изгнании князя Владимира Кирилловича Романова, который в свою очередь был сыном великого князя Кирилла Владимировича, провозгласившего себя императором в изгнании в 1924 году. Великий князь Кирилл Владимирович был вторым сыном князя Владимира Александровича, чьим отцом был третий сын императора Александра II.

Крымский мост был открыт 15 мая. Первым по нему проехал Владимир Путин. За строительство моста в оккупированный Крым России грозят новые международные санкции.