Собянин заявил о решении баллотироваться на пост мэра Москвы 6 26.05.2018, 17:51

Сергей Собянин

Выборы пройдут в сентябре.

О принятом решении участвовать в выборах мэра Сергей Собянин объявил в ходе празднования дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького. Действующий мэр российской столицы объяснил это ответственностью за начатые при нем проекты, пишет РБК.

«Мы развернули программы, огромные проекты. Они настолько масштабны, настолько огромны и настолько трудны, что требуют того, чтобы мы вместе это продолжали. Я чувствую огромную ответственность за то, что москвичи поверили в эти проекты, поддержали их, и мы вместе работаем над ними», — сказал Собянин.

Среди этих проектов действующий мэр назвал недостроенные станции метро, а также школы, которые он рассчитывает сделать «лучшими в мире».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О своем намерении участвовать в них ранее заявили председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, муниципальный депутат округа Красносельский Илья Яшин, журналист Антон Красовский. КПРФ собирается выдвинуть бывшего депутата Мосгордумы Вадима Кумина.

Уроженец Ханты-Мансийского автономного округа, Собянин в 1990-е годы был председателем думы ХМАО, в 2001–2005 годах был губернатором Тюменской области, после чего переехал на работу в администрацию президента, которую возглавлял три года.

В 2008–2010 годах Собянин стал заместителем председателя правительства, а после отставки Юрия Лужкова — исполняющим обязанности мэра Москвы.

В 2013 году Собянин выиграл выборы мэра, получив чуть больше 51% голосов. Второе место вслед за ним занял оппозиционер Алексей Навальный с 32%. В тех выборах также участвовали Иван Мельников (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), а также Николай Левичев («Справедливая Россия»).