В Минске появится терапевтический парк 26.05.2018, 20:39

Парк появится в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом.

В Минске по инициативе Белорусского общества Красного Креста готовится к открытию Терапевтический парк, сообщили БелТА в администрации Партизанского района.

Парк появится в зеленой зоне между переулком Клумова и водным каналом. Он предназначен в первую очередь для пожилых и людей с инвалидностью, но будет открыт для каждого. Причем предполагается создать условия для участия пожилых людей в озеленении и ландшафтном дизайне, занятий садоводством и огородничеством - терапевтический эффект от работы с землей хорошо известен.

"В парке будут проводиться оздоровительные программы, в том числе обучение скандинавской ходьбе, танцам и упражнениям на баланс для профилактики падений. Посетители смогут сыграть в напольные шахматы. Для комфортного отдыха скамейки повернуты в разные стороны, чтобы можно было выбрать пейзаж, - рассказали организаторы. - Уже сейчас волонтеры и просто неравнодушные люди занимаются благоустройством территории, изготовлением элементов декора из подручных материалов. Церемония закладки парка состоится 28 мая, приглашаем всех поучаствовать в этом действе".

Проект терапевтического парка был представлен на крупнейшем конкурсе социальных проектов Social Weekend и в декабре 2017 года получил приз зрительских симпатий, а также финансирование от мецената Юрия Мельничека. В реализации проекта участвуют управление социального обслуживания населения администрации Партизанского района Минска и местный ТЦСОН, БОКК и Швейцарский Красный Крест, инициативная группа пожилых людей - жительниц прилегающего микрорайона.