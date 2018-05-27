Пять продуктов, которые мешают оставаться в форме 7 Маша Ефросинина

27.05.2018, 9:22

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Гонитесь не за худобой, а за здоровьем.

Я много лет сидела на диетах – думаю, нет диеты, которую бы не попробовала. Знакома со многими диетологами и гастроэнтерологами, которые помогли мне прийти в форму. Поэтому те пять продуктов, которые сейчас назову, я выделяю не для того, чтобы испортить кому-то настроение. Знаю, что, употребляя их, вы всегда будете недовольны собой.

№1. Сдоба.

Я не ем тесто и любые булки. Для меня они выстраиваются в один ассоциативный ряд: хочешь выглядеть как тесто – ешь тесто.

№2. Красное мясо (телятина, свинина и так далее).

Это правило я вывела, основываясь на собственных ощущениях. И рассказываю об этом для того, чтобы вы больше обращали внимание, как ваш организм реагирует на те или иные продукты. Может быть, кто-то не переносит яблоки. А мой орагнизм не любит красное мясо. Я лишь изредка употребляют птицу.

№3. Газированные напитки.

Я не понимаю, для чего людям вливать в себя что-то пузырящееся, газообразующее, да еще и с красителями и всевозможными подсластителями. Может, для того, чтобы все эти химические вещества уничтожали внутренние органы?

Когда речь идет о питании, нужно немного разбираться в анатомии и даже быть себе доктором. Когда сознание начинает представлять происходящие процессы, то жажда к таким вредным продуктам пропадает напрочь. Я не даю газированные напитки детям и не употребляю сама.

№4. Консервы.

Мое детство прошло на кильке в томате и сгущенке. Но теперь я знаю, что консервированная еда мертвая и искусственная. Меня, вероятно, упрекнут, мол, живу на дорогих омарах с авокадо. Но я готова поспорить, что, если вы накупите целую гору консервов и покажете чек, я ровно на ту же сумму куплю свежих и полезных продуктов.

№5. Сахар.

В интернете можно найти множество челленджей, в рамках которых женщины отказываются от сахара на две-три недели, а затем делятся результатами. Именно за такой срок привычка употреблять сахар проходит, а женщины обнаруживают, что уходит лишний вес и отечность, кожа и волосы становятся лучше. Всего этого можно добиться, всего лишь отказавшись от сахара.

Перечисленные продукты я не ела бы даже по приказу суда. Без них чувствую себя гораздо лучше, чем во времена, когда эти ингредиенты еще были в моем рационе.

И запомните, что здоровый человек полным не бывает. Гонитесь не за худобой, а за здоровьем.

Маша Ефросинина, «Новое Время»