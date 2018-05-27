«Строй АЭС в Дроздах» 5 27.05.2018, 10:29

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Стройка в Островце уже обошлась Беларуси в $3 миллиарда.

Акции в рамках кампании «Астравецкі шлях» прошли в Заславле. Участие в мероприятиях приняли и активисты БНК, в том числе Вячеслав Сивчик, Павел Северинец, Ольга Николайчик, Нина Бaгинская, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Активисты провели пикет на древнем замчище. Участники акции развернули плакаты «Строй АЭС в Дроздах» и подняли бело-красно-белый флаг. После этого был проведен круглый стол, на котором выступил профессор Георгий Лепин, а в центре города начался сбор подписей против строительства АЭС в Островце.

- Стройка уже потянулa на 3 миллиарда долларов (почти годовой бюджет нашей страны), - рассказывает Ольга Николайчик. - Нам, единственным потребителям энергии из нее, она обойдется дороже, чем платим сейчас.

Строят станцию алкоголики и наркоманы, которых туда сгоняют и стерегут люди в погонах. Реактор «хлопнули» об землю на глазах моего родственника.

Мы выходим на путь к Островцу с плакатами, круглыми столами ... Ежемесячно будем шагать и приближаться к объекту смертельной угрозы. Присоединяйтесь, ведь пока нас единицы, а не миллионы. В одиночку мы не остановим «ихтамнетов», которые делают из АЭС террористический военный объект.