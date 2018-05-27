Украина рассчитывает на поддержку Грузии в создании автокефальной церкви 2 27.05.2018, 10:56

Андрей Парубий

Фото: EPA/UPG

Кремль использует церковь как политический инструмент для пропаганды «русского мира».

Украина рассчитывает на поддержку Святейшего Патриарха Илии II и Грузинской православной церкви в стремлениях украинцев к созданию украинской православной автокефальной церкви, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает "Новое время" со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Мы очень рассчитываем на поддержку и Патриарха, и Грузинской православной церкви в стремлении Украины и всех украинцев к созданию Украинской православной автокефальной церкви. Надеюсь, что на уровне президента и спикера эта идея поддержана полностью, и я очень надеюсь, что и Патриарх эту идею поддержит", – сказал Парубий на брифинге, находясь в Грузии по случаю празднования 100-летия Первой Республики Грузия.

Он отметил, что планирует обсудить вопрос о поддержке автокефалии Украины и с президентом Грузии, и с председателем парламента, и со Святейшим Патриархом Илией II, потому что "поддержка грузинской православной церковью украинской автокефалии является очень важной". По его словам, эти вопросы они обсудят как светская власть.

"Мы ни в коей мере не стремимся вмешиваться в религиозную сферу. Мы можем только отражать интерес и желание украинцев и грузин", – добавил председатель Верховной Рады.

Парубий также выразил надежду, что когда будет принято решение о Томосе, то Украина получит поддержку, в том числе, и Грузинской автокефальной православной церкви.

Председатель Верховной Рады отметил, что, к большому сожалению, церковь используют как политический инструмент для пропаганды так называемого "русского мира", для пропаганды агрессии и убийства украинцев.

"И, акцентируя внимание на этих аспектах, которые непосредственно касаются светской власти и безопасности украинского государства, так и безопасности каждого гражданина, мы подчеркиваем важность и необходимость создания украинской независимой поместной автокефальной церкви. Наши аргументы находят понимание и поддержку, и я очень верю, что мы в этом году сможем дождаться этого исторического решения", - сказал Парубий.