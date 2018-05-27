Финал Лиги Чемпионов в горячем фоторепортаже от Reuters
- 27.05.2018, 13:27
Cамые главные события матча в фотографиях.
Финальный матч Лиги чемпионов закончился в Киеве 27 мая победой «Реала» (Мадрид) над «Ливерпулем» со счетом 3: 1.
Мадридский «Реал» в третий раз подряд выигрывает Кубок. «Радыё Свабода» предложила посмотреть на самые драматические моменты матча в фоторепортаже Reuters.
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Вот так игрок «Реала» Гарет Бэйл забил свой второй гол
А вот так второй гол от игрока «Реала» Гарета Бэйла увидел вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус.
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