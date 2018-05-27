Финал Лиги Чемпионов в горячем фоторепортаже от Reuters 27.05.2018, 13:27

Фото: reuters

Cамые главные события матча в фотографиях.

Финальный матч Лиги чемпионов закончился в Киеве 27 мая победой «Реала» (Мадрид) над «Ливерпулем» со счетом 3: 1.

Мадридский «Реал» в третий раз подряд выигрывает Кубок. «Радыё Свабода» предложила посмотреть на самые драматические моменты матча в фоторепортаже Reuters.

Фото: reuters

Игрок «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму руки во время столкновения с капитаном «Реал» Cерхио Рамосом.

Фото: reuters

Cадио Моне забивает первый и единственный гол в ворота «Реала»

Фото: reuters

Этот гол игрока «Реала» Карима Бензама позже не зачтут из-за «офсайда»

Фото: reuters

Вот так игрок «Реала» Гарет Бэйл забил свой второй гол

Фото: reuters

А вот так второй гол от игрока «Реала» Гарета Бэйла увидел вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус.

Фото: reuters

Игрок «Реала» Гарет Бэйл целует кубок Лиги чемпионов. Гарета Бэйла назвали лучшим игроком финального матча

Фото: reuters

Вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус проходит рядом с Кубком ЛЧ, который в 2018 его команда проиграла испанскому «Реалу»

Фото: reuters

«Реал» празднует победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Команда уже 13 раз выигрывала Кубок. В 2018-м - в третий раз подряд.

Фото: reuters

Болельщик английского «Ливерпуля» плачет на киевской площади после поражения команды в финале Кубка Чемпионов

Фото: reuters

Болельщики «Реала» празднуют на киевских улицах победу команды в финале Лиги чемпионов