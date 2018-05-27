В Витебском районе на дороге заметили медведя 27.05.2018, 13:32

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Фото: Кирилл Иванов

Встреча с медведем произошла на дороге в большом лесном массиве у деревни Желязняки.

Фото встреченного медведя опубликовал 24 мая в социальной сети «Вконтакте» житель Витебска Кирилл Иванов. Он пишет, что на этой дороге часто встречал различных зверей, но такой хищник ему навстречу еще ни разу не выходил, пишут «Народные Навiны Вiцебска».

— Из-за шока я не успел испугаться. Медведь минуты две-три не уходил, поэтому я успел его сфотографировать. Зверь был реально огромный, по фотографии этого трудно понять, — рассказал Кирилл.

Это не первая в этом году встреча людей медведем в Витебском районе. 23 марта четырехлетний самец травмировал жителя деревни Пукшино. Тогда в результате принятых мер медведя отогнали от населенного пункта на расстояние 7−8 километров, сообщало Минприроды.