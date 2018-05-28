Старт в прокате новых «Звездных войн» был неудачным 3 28.05.2018, 9:06

Фото: Disney

Ожидалось, что сборы фильма в США и Канаде будут значительно выше.

Дебют десятого фильма киносаги "Звездные войны" - "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story) - был неудачным, кассовые сборы оказались ниже прогнозов. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье отчеты аналитических компаний и оценки профильных СМИ.

По данным компании comScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, стоимость билетов в кинотеатры на эту ленту, приобретенных зрителями в США и Канаде за пятницу, субботу и воскресенье, составляет в общей сложности $83 млн. Эта сумма вырастает до $101 млн, если учитывать прогнозы на понедельник. Этот день в США будет выходным, так как в стране отмечают национальный праздник - День поминовения, пишет ТАСС.

Ожидалось, что сборы фильма в США и Канаде за четыре дня - с пятницы по понедельник включительно - будут значительно выше и составят от 130 до $150 млн. Как отмечает журнал The Hollywood Reporter, этот результат является одним из худших для высокобюджетных голливудских картин за последнее время. По оценке журнала Vanity Fair, итоговые показатели "вызывают разочарование" и свидетельствуют, что компания Lucasfilm "не является неуязвимой". "Сто один миллион долларов за уикенд, на который приходится День поминовения - это был бы отличный дебют практически для любого фильма любой другой студии, но это значительно ниже допустимого в свете прецедентов, которые установили "Звездные войны", - констатирует издание.

При этом, по информации comScore, кассовые сборы фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" с пятницы по воскресенье включительно в других странах, помимо США и Канады, составили $65 млн долларов. Таким образом, мировые кассовые сборы немногим превысили $148,3 млн. Бюджет картины оценивается в $250-300 млн.

Согласно данным, опубликованным компанией Exhibitor Relations, в России фильм заработал $3,6 млн. Неудачными, в частности, были результаты в Китае - лишь $10,1 млн. В Великобритании - $10,3 млн, в Германии - $5 млн, во Франции - $3,9 млн.

Картина "Хан Соло: Звездные войны. Истории" является вторым по счету спин-оффом серии "Звездных войн". В 2016 году в прокат вышло первое такое ответвление - кинолента "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story). Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов.