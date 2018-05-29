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Умер выдающийся белорусский литературовед Арсений Лис

  • 29.05.2018, 9:47

Арсений Лис был великолепным специалистом по литературной и общественно-политической жизни в Западной Беларуси.

Умер выдающийся белорусский литературовед, фольклорист, историк, литератор Арсений Лис. Ему было 84 года. В последние годы литературовед тяжело болел.

Лис был великолепным специалистом по литературной и общественно-политической жизни в Западной Беларуси в межвоенное время (1921-1939). Он написал книги о Брониславе Тарашкевиче, Язэпе Дроздовиче, Николае Щекотихине, Петре Сергиевиче, Язэпе Гориде. Лис составлял многочисленные сборники, писал сценарии для документальных фильмов, сообщает Еврорадио.

В советские времена ученый работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук, входил в неформальное объединение белорусских патриотов, был под негласным присмотром.


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