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ВМС США приняли на вооружение новый боевой корабль

  • 29.05.2018, 11:28
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USS Manchester является двенадцатым прибрежным боевым кораблем, вошедшим во флот США.

Корабль является вторым военно-морским судном, спущенным в крупнейшем городе штата Нью-Гэмпшир – Портсмуте, сообщает «Голос Америки».

Первый, легкий крейсер, был введен в эксплуатацию 29 октября 1946 года. За свою десятилетнюю службу корабль принимал участие в ряде боевых операций, в том числе трех боевых развертываниях для поддержки операций в корейском конфликте, в ходе которых он заработал девять звезд. Корабль был выведен из эксплуатации 27 июня 1956 года из перечня суден ВМС США 1 апреля 1960 года.

LCS (Littoral Combat Ship) - это модульное, реконфигурируемое судно, предназначенное для удовлетворения потребностей флота при проведении наземных боевых действий, противолодочных и противоминных операций в прибрежных регионах. Используя конструкцию открытой архитектуры, модульное оружие, сенсорные системы и различные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, необходимые для получения, поддержки прибрежного морского превосходства, LCS предоставляет вооруженным силам США доступ к критические важным районам на нескольких театрах боевых действий.

Корабли класса LCS имеют два дизайна – «Свобода» и «Независимость». Их разработкой и строительством занимаются две команды: Lockheed Martin (нечетные номера кораблей) и Austal USA (для кораблей типа LCS-6 и четных номеров суден)

На сегодняшний день существует двадцать девять кораблей LCS: 13 уже находятся в строю, еще 13 находятся на разных этапах строительства и испытаний, а три на начальном этапе создания.


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