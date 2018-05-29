ВМС США приняли на вооружение новый боевой корабль 29.05.2018, 11:28

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USS Manchester является двенадцатым прибрежным боевым кораблем, вошедшим во флот США.

Корабль является вторым военно-морским судном, спущенным в крупнейшем городе штата Нью-Гэмпшир – Портсмуте, сообщает «Голос Америки».

🔊 The @USNavy's newest littoral combat ship, the future #USSManchester (#LCS 14) is set to be commissioned and officially join the fleet during a ceremony in Portsmouth, New Hampshire, May 26. #WarshipWednesday pic.twitter.com/LQwe7sOdN4 — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) 23 мая 2018 г.

Первый, легкий крейсер, был введен в эксплуатацию 29 октября 1946 года. За свою десятилетнюю службу корабль принимал участие в ряде боевых операций, в том числе трех боевых развертываниях для поддержки операций в корейском конфликте, в ходе которых он заработал девять звезд. Корабль был выведен из эксплуатации 27 июня 1956 года из перечня суден ВМС США 1 апреля 1960 года.

LCS (Littoral Combat Ship) - это модульное, реконфигурируемое судно, предназначенное для удовлетворения потребностей флота при проведении наземных боевых действий, противолодочных и противоминных операций в прибрежных регионах. Используя конструкцию открытой архитектуры, модульное оружие, сенсорные системы и различные пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, необходимые для получения, поддержки прибрежного морского превосходства, LCS предоставляет вооруженным силам США доступ к критические важным районам на нескольких театрах боевых действий.

Корабли класса LCS имеют два дизайна – «Свобода» и «Независимость». Их разработкой и строительством занимаются две команды: Lockheed Martin (нечетные номера кораблей) и Austal USA (для кораблей типа LCS-6 и четных номеров суден)

На сегодняшний день существует двадцать девять кораблей LCS: 13 уже находятся в строю, еще 13 находятся на разных этапах строительства и испытаний, а три на начальном этапе создания.